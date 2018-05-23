Гранты от National Geographic на сторителлинг о миграции

National Geographic Society (Национальное географическое общество) запустило новый грант, вдохновленный проектом Out of Eden Walk Пола Салопека, для журналистов и фотографов по всему миру, которые готовы глубоко погрузиться в проблемы миграции в современном мире.

Приветствуются как тексты, так и визуальные истории — лонгриды, в которых вдумчиво исследуются жизни десятков миллионов людей, перемещающихся по земле.

Цель – использование нарратива для создания более тонкого и гуманного понимания проблем общин мигрантов, нередко выступающих в роли изгоев.

Сумма грантов на сторителлинг по теме миграции варьируется до 30 тысяч долларов США. Но в зависимости от проекта можно запросить и до 70 тысяч.

Все журналисты и фотографы могут подавать заявки. Фрилансеры имеют небольшой приоритет.

https://www.nationalgeographic.org/grants/grant-opportunities/documenting-human-migrations/

На сегодня в мире насчитывается более 65 млн беженцев, и в предстоящие десятилетия ожидается появление еще миллионов «экологических мигрантов». Эти потоки бросают вызов социальным связям и распределению ресурсов по всему миру, стимулируя появление политических решений и потенциально негативной реакции. Мигранты также создают новые и динамичные многокультурные сообщества.

Цель этого гранта заключается в поддержке эффективных проектов, которые через образование или рассказ историй стремятся улучшить понимание и принятие мигрантов и их сообществ.

Типы человеческой миграции включают (но не ограничиваются ими):

кочевые общины;

беженцев всех видов;

трудовых мигрантов;

жертв торговли людьми;

путешественников, исследующих планету и пространство за ее пределами.

Детали проекта

Приоритет отдается проектам, направленным на достижение следующих целей посредством образования или сторителлинга:

документирование причин и последствий одного или нескольких примеров современной миграции людей;

документирование жизни современных мигрантов, их поездок и принимающих общин;

разработка и апробирование учебных материалов, программ или информационно-пропагандистских материалов для углубленного понимания опыта мигрантов и принятия их сообществ.

До 20 процентов от общей суммы может быть использовано в качестве стипендии для заявителя и/или членов команды.

(См. страницу «Подготовка предложения» (preparing-your-proposal) относительно возможности получения стипендии и других бюджетных рекомендаций.)

Во всех заявках должен быть четко изложен план по оценке воздействия предлагаемой работы на конкретную аудиторию.

Важно! Заявка заполняется на сайте на английском языке.

Прежде чем заполнять ее, ознакомьтесь с требованиями к грантополучателю.

Источник: www.nationalgeographic.org.

Фото MARTIN EDSTROM.