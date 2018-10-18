I Международный молодежный онлайн-хакатон пройдет 24-26 октября

В рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности 24-26 октября пройдет I Международный молодежный хакатон.

Он проводится по инициативе международных организаций DesignEDly и Global Student Square в сотрудничестве с Латвийским университетом, Университетом Витаутаса Магнуса и Университетом Тампере при поддержке Фонда ЮНЕСКО и международной организации MiSK.

Цель – объединить сообщества в совместном создании осуществимых и инновационных решений задач хакатона.

Можете предлагать проекты по следующим направлениям:

дезинформация;

цели устойчивого развития;

защита детей в средствах массовой информации;

диалог и социальная интеграция;

некоторые жизненные проблемы и возможности в области информации и коммуникации.

Предлагайте, как решать эти проблемы средствами медийной и информационной грамотности.

Присоединитесь к молодежному глобальному хакатону медийной и информационной грамотности и найдите ответы вместе с ровесниками со всего мира.

Правила

Участники должны работать над своими оригинальными, новыми идеями.

На хакатон не допускаются ранее существовавшие проекты.

Ранний старт – 22 октября.

Официальный старт – 24 октября.

Финал – 26 октября.

Приз

Начальное финансирование от инициативы ЮНЕСКО – UNESCO Youth Spaces Initiative для продвижения команд на дальнейший этап развития.

Более подробно и регистрация на сайте (English): www.globalmilhack.com

Источник: en.unesco.kz