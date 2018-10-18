I Международный молодежный онлайн-хакатон пройдет 24-26 октября
В рамках Глобальной недели медийной и информационной грамотности 24-26 октября пройдет I Международный молодежный хакатон.
Он проводится по инициативе международных организаций DesignEDly и Global Student Square в сотрудничестве с Латвийским университетом, Университетом Витаутаса Магнуса и Университетом Тампере при поддержке Фонда ЮНЕСКО и международной организации MiSK.
Цель – объединить сообщества в совместном создании осуществимых и инновационных решений задач хакатона.
Можете предлагать проекты по следующим направлениям:
- дезинформация;
- цели устойчивого развития;
- защита детей в средствах массовой информации;
- диалог и социальная интеграция;
- некоторые жизненные проблемы и возможности в области информации и коммуникации.
Предлагайте, как решать эти проблемы средствами медийной и информационной грамотности.
Присоединитесь к молодежному глобальному хакатону медийной и информационной грамотности и найдите ответы вместе с ровесниками со всего мира.
Правила
Участники должны работать над своими оригинальными, новыми идеями.
На хакатон не допускаются ранее существовавшие проекты.
Ранний старт – 22 октября.
Официальный старт – 24 октября.
Финал – 26 октября.
Приз
Начальное финансирование от инициативы ЮНЕСКО – UNESCO Youth Spaces Initiative для продвижения команд на дальнейший этап развития.
Более подробно и регистрация на сайте (English): www.globalmilhack.com
Источник: en.unesco.kz