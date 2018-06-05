I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности пройдет в июле

Преподаватели вузов и школ, медиатренеры и эксперты в области медиаграмотности из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) приглашаются для участия в I Центральноазиатском эдьютоне по медиаграмотности – продвинутом методическом семинаре, который пройдет в рамках Региональной недели медиаграмотности в Бишкеке.

Региональная неделя медиаграмотности проводится в партнерстве Интерньюс и ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики».

В рамках региональной недели этим летом пройдут следующие мероприятия:

II Симпозиум экспертов по противодействию экстремизму онлайн – 2-3 июля;

I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности – 4-6 июля.

Что такое эдьютон?

Это мероприятие инновационного формата. Свободная и креативная площадка для получения новых знаний, обмена опытом, генерирования идей и разработки проектов по распространению медиа и цифровой грамотности, критического мышления. Проводится для преподавателей факультетов и кафедр журналистики университетов, учителей школ, медиатренеров и экспертов по медиаграмотности.

На семинаре участники разработают концепции проектов по поддержке и распространению передовых медийных практик. Эти наработки будут в дальнейшем использоваться для обучения студентов факультетов журналистики, школьников, гражданских активистов и сотрудников СМИ.

По результатам эдьютона отберут пять лучших проектов (по одному из каждого государства ЦА), которые Интерньюс вместе с партнерами поможет реализовать.

Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить ее вместе с резюме на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.

Всего на I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности отберут 30 участников из стран региона.

Интерньюс берет на себя расходы за проезд, проживание и питание всех участников.

Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.

Заявки принимаются до 18.00 18 июня 2018 года.

Скачать заявку можно здесь: форма заявки.

За дополнительной информацией по семинару обращайтесь к программным менеджерам проекта:

Назым Тоганбаева , страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;

, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu; Аида Уманова , страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;

, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org; Фируз Баротов , страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org;

страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org; Тимур Оганов , региональный программный менеджер, toganov@internews.org.

За дополнительной информацией по Симпозиуму экспертов обращайтесь к координатору проектов ОФ «ГИИП» Эрлану Садырбаеву, esadyrbaev@gmail.com.

I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Фото internews.kg