I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности пройдет в июле
Преподаватели вузов и школ, медиатренеры и эксперты в области медиаграмотности из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) приглашаются для участия в I Центральноазиатском эдьютоне по медиаграмотности – продвинутом методическом семинаре, который пройдет в рамках Региональной недели медиаграмотности в Бишкеке.
Региональная неделя медиаграмотности проводится в партнерстве Интерньюс и ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики».
В рамках региональной недели этим летом пройдут следующие мероприятия:
- II Симпозиум экспертов по противодействию экстремизму онлайн – 2-3 июля;
- I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности – 4-6 июля.
Что такое эдьютон?
Это мероприятие инновационного формата. Свободная и креативная площадка для получения новых знаний, обмена опытом, генерирования идей и разработки проектов по распространению медиа и цифровой грамотности, критического мышления. Проводится для преподавателей факультетов и кафедр журналистики университетов, учителей школ, медиатренеров и экспертов по медиаграмотности.
На семинаре участники разработают концепции проектов по поддержке и распространению передовых медийных практик. Эти наработки будут в дальнейшем использоваться для обучения студентов факультетов журналистики, школьников, гражданских активистов и сотрудников СМИ.
По результатам эдьютона отберут пять лучших проектов (по одному из каждого государства ЦА), которые Интерньюс вместе с партнерами поможет реализовать.
Для участия в семинаре необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить ее вместе с резюме на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.
Всего на I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности отберут 30 участников из стран региона.
Интерньюс берет на себя расходы за проезд, проживание и питание всех участников.
Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu.
Заявки принимаются до 18.00 18 июня 2018 года.
Скачать заявку можно здесь: форма заявки.
За дополнительной информацией по семинару обращайтесь к программным менеджерам проекта:
- Назым Тоганбаева, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;
- Аида Уманова, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;
- Фируз Баротов, страновой программный менеджер по Таджикистану, fbarotov@internews.org;
- Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.
За дополнительной информацией по Симпозиуму экспертов обращайтесь к координатору проектов ОФ «ГИИП» Эрлану Садырбаеву, esadyrbaev@gmail.com.
I Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.
Фото internews.kg