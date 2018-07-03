II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности пройдет в январе 2019 года

Эдьютон – это мероприятие инновационного формата, свободная и креативная площадка, имеющая прикладной характер, нацеленная на получение новых знаний, обмен опытом, выработку идей и разработку проектов по распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления.

На эдьютоне участники разработают концепции проектов по поддержке передовых практик, способствующих распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления, нацеленных на студентов факультетов журналистики, школьников, гражданских активистов и сотрудников СМИ.

Для участия в эдьютоне принимаются как индивидуальные, так и командные заявки.

По результатам эдьютона будет отобрано пять лучших проектов (по одному из каждой страны ЦА), которые мы поможем реализовать.

В основную программу эдьютона входят следующие активности:

вебинар для отобранных участников: организационно-установочный, проводится в подготовительный период (ориентировочно за две недели до эдьютона, с 8 по 11 января ) с целью помочь участникам доработать их проектные идеи;

организационно-установочный, проводится в подготовительный период (ориентировочно за две недели до эдьютона, ) с целью помочь участникам доработать их проектные идеи; «нулевая встреча»: проводится в день заезда, 23 января . Участники представят идеи, которые они доработают во время эдьютона, и предложения на сессию по обмену опытом и методиками;

проводится в день заезда, . Участники представят идеи, которые они доработают во время эдьютона, и предложения на сессию по обмену опытом и методиками; эдьютон – основная программа: пройдет с 24 по 26 января .

Для того чтобы принять участие в эдьютоне, необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить ее вместе с резюме на электронный адрес: Central-Asia-Info@internews.eu.

Всего на II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности будет отобрано 30 участников из государств ЦА.

Организатор берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников эдьютона.

Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес: Central-Asia-Info@internews.eu.

Заявки принимаются до 18.00 14 декабря 2018 года.

Скачать заявку можно здесь.

За дополнительной информацией по эдьютону обращаться к программным менеджерам проекта:

Назым Тоганбаева , страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;

, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu; Аида Уманова , страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;

, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org; Шероз Шарипов , страновой программный менеджер по Таджикистану, ssharipov@internews.org;

, страновой программный менеджер по Таджикистану, ssharipov@internews.org; Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.

II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.