II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности пройдет в январе 2019 года
Эдьютон – это мероприятие инновационного формата, свободная и креативная площадка, имеющая прикладной характер, нацеленная на получение новых знаний, обмен опытом, выработку идей и разработку проектов по распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления.
На эдьютоне участники разработают концепции проектов по поддержке передовых практик, способствующих распространению медиаграмотности, цифровой грамотности и критического мышления, нацеленных на студентов факультетов журналистики, школьников, гражданских активистов и сотрудников СМИ.
Для участия в эдьютоне принимаются как индивидуальные, так и командные заявки.
По результатам эдьютона будет отобрано пять лучших проектов (по одному из каждой страны ЦА), которые мы поможем реализовать.
В основную программу эдьютона входят следующие активности:
- вебинар для отобранных участников: организационно-установочный, проводится в подготовительный период (ориентировочно за две недели до эдьютона, с 8 по 11 января) с целью помочь участникам доработать их проектные идеи;
- «нулевая встреча»: проводится в день заезда, 23 января. Участники представят идеи, которые они доработают во время эдьютона, и предложения на сессию по обмену опытом и методиками;
- эдьютон – основная программа: пройдет с 24 по 26 января.
Для того чтобы принять участие в эдьютоне, необходимо заполнить заявку по прилагаемой форме и отправить ее вместе с резюме на электронный адрес: Central-Asia-Info@internews.eu.
Всего на II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности будет отобрано 30 участников из государств ЦА.
Организатор берет на себя расходы на проезд, проживание и питание всех участников эдьютона.
Заполненную форму заявки и резюме присылайте на электронный адрес: Central-Asia-Info@internews.eu.
Заявки принимаются до 18.00 14 декабря 2018 года.
Скачать заявку можно здесь.
За дополнительной информацией по эдьютону обращаться к программным менеджерам проекта:
- Назым Тоганбаева, страновой программный менеджер по Казахстану, ntoganbayeva@internews.eu;
- Аида Уманова, страновой программный менеджер по Кыргызстану, aumanova@internews.org;
- Шероз Шарипов, страновой программный менеджер по Таджикистану, ssharipov@internews.org;
- Тимур Оганов, региональный программный менеджер, toganov@internews.org.
II Центральноазиатский эдьютон по медиаграмотности организован в рамках регионального проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.