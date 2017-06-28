III Ежегодный творческий конкурс для СМИ «Евразийская интеграция и развитие – XXI век»

Евразийский банк развития (ЕАБР) проводит конкурс на лучшую публикацию в СМИ по проблемам экономической интеграции.

До 30 сентября 2017 года принимаются заявки от журналистов из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России.

Конкурс нацелен на развитие и укрепление межкультурных и экономических связей между странами – участницами Евразийского экономического союза. Он призван способствовать распространению объективной информации об интеграционных процессах на евразийском пространстве.

К рассмотрению принимаются журналистские работы, вышедшие в печать/эфир с 1 октября 2016 года по 30 сентября 2017 года.

Объективность оценки призван обеспечить специально созданный экспертный совет, в состав которого вошли главы союзов журналистов всех шести государств – членов ЕАБР.

Лауреатов конкурса наградят дипломами и ценными призами.

Конкурс пройдет в шести номинациях:

— Лучшие тематические сообщения информационного агентства;

— Лучшая публикация в интернет-издании;

— Лучшая публикация в печатном СМИ;

— Лучший сюжет на ТВ;

— Лучший радиосюжет;

— Лучший документальный фильм.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и отправить ее на адрес contest@eabr.org .

По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в пресс-центр ЕАБР по электронному адресу pressa@eabr.org и телефонам: +7 (727) 244-68-83 (6147), +7 (777) 750-00-08 (моб.), sapargaliyeva_as@eabr.org.

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