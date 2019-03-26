ИМП нашел много пробелов в законопроекте по защите детей от причиняющей вред информации

В рамках общественного обсуждения Институт медиа полиси (ИМП) подготовил и направил инициаторам депутатам Жогорку Кенеша анализ законопроекта «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию». В законопроекте юристы ИМП увидели немало недостатков и призывают нардепов не принимать проект в представленном виде.

24 февраля 2019 года на общественное обсуждение представлен законопроект депутатов Гульшат Асылбаевой (фракция «Онугуу-Прогресс») и Асылбека Жээнбекова (фракция СДПК) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию».

Инициаторы в обосновании к документу отмечают, что проект разработан «в целях создания безопасной информационной среды для обеспечения, сохранения и укрепления нравственного, физического, психологического и социального здоровья детей и подростков». При этом в справке-обосновании утверждается об отсутствии финансовых расходов.

Директор ОФ «Институт медиа полиси» Бегаим Усенова подчеркивает: в справке-обосновании говорится, что законопроект не повлечет финансовых затрат, но при этом речь идет об уполномоченном органе.

«Значит, либо не договаривают, либо недопонимают, ведь создается целый новый уполномоченный орган, а это новые рабочие места, дополнительный функционал, что всегда влечет за собой новые затраты и расходы», – говорит она.

Кроме того, по словам Бегаим Усеновой, данный законопроект не удовлетворяет еще одному из основных требований, предъявляемых к проектам законов, – в случаях регулирования предпринимательской деятельности обязателен анализ регулятивного воздействия (АРВ). Анализ описывает проблемы, которые планируется решать путем вмешательства государства, и указывает, почему проблемы не могут быть решены с помощью рыночных механизмов.

«Этого инициаторы тоже не дали. В чем здесь проблема? В том, что такая непродуманность или нелепость законов компенсируется необязательностью их исполнения. По этим и другим причинам, указанным в правовом анализе, мы призываем депутатов отказаться от принятия закона в текущем виде. Наш анализ к проекту закона, согласно законодательству, должен быть отражен в соответствующем заключении по итогам общественных слушаний и впоследствии озвучен и представлен в ходе рассмотрения законопроекта на заседании ответственного комитета», – замечает она.

Правовой анализ законопроекта ИМП направлен лидерам шести парламентских фракций, председателям девяти комитетов Жогорку Кенеша, а также 11 депутатам, включая инициаторов.

Представители гражданского общества вправе направить письменные замечания и предложения по проекту закона в ответственный комитет. Последний по итогам рассмотрения проекта закона и сопроводительных документов принимает заключение, в котором отражаются предложения по результатам заключений независимых экспертов, специалистов и организаций и/или предложения по результатам проведенных общественных обсуждений в случае их проведения.

Анализ проведен при поддержке Представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Ознакомиться с ним можно здесь (скачать).