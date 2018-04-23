Индустриальный форум «Медиа топтоо: перспективы для развития» прошел в Бишкеке

Два полных дня, 21 и 22 апреля, медиасообщество Кыргызстана посвятило активному обсуждению последних мировых и локальных трендов развития отрасли.

Форум стал открытой профессиональной площадкой для обмена опытом с коллегами, поиска новых форм сотрудничества.

«Топтоо» – это замечательное кыргызское слово, означающее собрание, сбор. И наш форум «Медиа топтоо» — это собрание единомышленников, которые желают развивать качественные, независимые и современные медиа в Кыргызстане», — сказала организатор форума директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова.

По ее словам, организаторы старались сделать программу, интересную именно для местного рынка. Элина Каракулова подчеркнула, что за 20 лет Интерньюс в КР успел подготовить несколько поколений хороших журналистов, редакторов, операторов, медиаменеджеров, продюсеров. Многие из них присутствовали на форуме. Это те профессионалы, которые прошли через школу журналистики Интерньюс, многие из них стали сильными медиаменеджерами и возглавляют ведущие СМИ страны.

«Кто-то мигрировал в политику – нам жаль, что профессия теряет кадры. Но мы и гордимся тем, что они растут в другой области и помогают нам защищать и развивать СМИ. За 20 лет мы сделали много прекрасного вместе, а впереди еще более интересные горизонты», — отметила директор Представительства Интерньюс в КР.

Директор миссии USAID в Кыргызстане Кимберли Розен заметила, что Агентство по международному развитию США с гордостью поддерживает проведение Индустриального форума как важное событие в рамках проекта «Медиа-К».

«Мы поддерживаем этот форум, потому что хотим содействовать медиа в КР в совершенствовании своей деловой практики, чтобы они смогли стать финансово устойчивыми и более сильными участниками демократической системы», — добавила она.

В первый день программа форума включала дискуссионную панель «Mедиа в бушующем мире», где приняли участие такие известные международные медиаэксперты, как Мишель Фостер (IJF, США), Иван Колпаков («Медуза», Латвия – Россия), Всеволод Пуля (Media Toolbox, Россия) и Андрей Таранов (Kwendi, Украина), а также Динара Суймалиева (ТРК «Мир») и Дина Маслова («Кактус медиа») из Кыргызстана.

В ходе обсуждения участники дискуссии пытались ответить на вопросы: «Какие модели маркетинговой стратегии позволят СМИ удержаться на рынке и зарабатывать?», «Что делать и как выживать маленьким региональным изданиям, когда идет массированное влияние таких информационных монстров, как Google и Facebook?».

На эти вопросы пытались ответить Андрей Таранов (Kwendi, Украина) и Иван Колпаков («Медуза», Латвия – Россия) во время совместной презентации «Как создать и сохранить свой медиабренд».

Андрей Таранов рассказал об опыте украинского телеканала «1+1», которому удалось за короткий срок перезапустить бренд, вернуть нужных зрительниц, собрать лучшие ТВ-шоу в единое ожидание и, самое главное, вернуть эмоции в отношения со зрителем.

Иван Колпаков отметил, что необходимо строить не сайт, а свой бренд, что за каждым успешным медиаресурсом стоит большая идея, что необходимо делать издание с узнаваемым и неповторимым лицом, предлагать аудитории свой взгляд на мир, научиться работать на разных платформах.

В первый день форума презентованы результаты обзорных исследований рынка рекламы в КР, а также отмечены возможности digital-рекламы в связи с ростом использования мобильных устройств населением республики. Также особый интерес вызвала дискуссия об инструментах измерения телеаудитории — пиплметрах.

Не менее продуктивным был и второй день работы форума, который начался с презентации Всеволода Пули (Media Toolbox, Россия), рассказавшего о том,

«Что происходит с медиа прямо сейчас». По его словам, идет борьба за удержание внимания читателя, который узнает о происходящем из информационного потока на ленте своего смартфона, где приходится конкурировать с сообщениями от друзей и постами о котиках.

Всеволод Пуля говорил о ценности журналистов, умеющих рассказывать человеческие истории, о значимости гуманитариев противостоять засилью роботов, важности обучать алгоритмы искусственного разума этике. На мастер-классе он говорил о значимости в работе современной редакции коротких видео, баннеров, нативной рекламы, использования сервисов и площадок для электронной торговли.

Наибольший интерес у многих редакций и журналистов вызвало выступление главного редактора интернет-издания «Медуза» Ивана Колпакова, раскрывшего секреты быстрого и успешного продвижения популярного медиаресурса. По его словам, в марте 2018 года у сайта «Медуза» было 19 млн уникальных посетителей в месяц, удалось обогнать по этим параметрам «Ленту.ру».

Иван Колпаков говорил о необходимости присутствовать на разных платформах.

Среди выступивших на форуме были эксперты из Кыргызстана и Казахстана: Анастасия Валеева (Школа данных), Ринат Тухватшин («Клооп медиа»), Айбек Куренкеев (I Do Marketing), Марина Кыдыралиева (ассоциация «Индустриальный медиакомитет»), Елена Барановски (рекламное агентство Quasar), Валерий Маштаков и Дарья Ермакова (IMS, Казахстан) и многие другие.

Все презентации спикеров форума скоро будут размещены на странице.

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Индустриальный форум «Медиа топтоо» проводился в рамках проекта Интерньюс «Медиа-К», финансируемого USAID в КР при участии FHI360. Его партнерами выступили Beeline, компания «Аю», Фонд «Сорос – Кыргызстан», IDEM, Школа данных Кыргызстана, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, ассоциация «Индустриальный медиакомитет».