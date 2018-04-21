Индустриальный форум «Медиа топтоо: перспективы для развития» стартовал в Бишкеке

21-22 апреля медиасообщество Кыргызстана собирается для обсуждения последних мировых и локальных трендов развития отрасли.

В течение двух дней форум станет открытой профессиональной площадкой для обмена опытом с коллегами, поиска новых форм сотрудничества. Участники и спикеры поделятся историями успеха, посетят практические мастер-классы, Ярмарку медиаконтента и передовой техники для современных редакций, а также обсудят актуальные вопросы рекламного рынка, измерения аудитории, онлайн-стратегий.

«Топтоо» – это замечательное кыргызское слово, означающее собрание, сбор. И наш форум «Медиа топтоо» — это собрание единомышленников, которые желают развивать качественные, независимые и современные медиа в Кыргызстане», — говорит организатор форума и директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова.

Программа форума включает в себя презентации и дискуссионные панели, в которых выступят известные международные эксперты, такие как Мишель Фостер (IJF, США), Иван Колпаков («Медуза», Латвия – Россия), Всеволод Пуля (Media Toolbox, Россия) и Андрей Таранов (Kwendi, Украина).

Также среди выступающих эксперты из Кыргызстана и Казахстана: Анастасия Валеева (Школа данных), Ринат Тухватшин («Клооп медиа»), Динара Суймалиева (ТРК «Мир»), Айбек Куренкеев (I Do Marketing), Марина Кыдыралиева (ассоциация «Индустриальный медиакомитет»), Елена Барановски (рекламное агентство Quasar), Дина Маслова («Кактус медиа»), Валерий Маштаков и Дарья Ермакова (IMS, Казахстан) и многие другие.

По окончании второго дня форума состоится торжественная церемония награждения победителей журналистского конкурса «Стремление».

Форум проводится в рамках проекта Интерньюс «Медиа-К», финансируемого USAID в КР при участии FHI360. Партнерами Индустриального форума «Медиа топтоо» выступают Beeline, компания «Аю», Фонд «Сорос – Кыргызстан», IDEM, Школа данных Кыргызстана, Программный офис ОБСЕ в Бишкеке, ассоциация «Индустриальный медиакомитет».