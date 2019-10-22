Информационная встреча по участию в проекте по расследовательской журналистике TRACK состоится 25 октября

Вниманию СМИ, медиакомпаний и независимых журналистов! Мы ждем всех, кто интересуется проектом по развитию расследовательской журналистики TRACK, на информационной встрече в офисе Интерньюс в КР в 17.00 25 октября 2019 года.

Место проведения: ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (ориентир кафе «Шоколадница»), 11-й этаж.

На встрече директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова и руководитель проекта TRACK Азамат Тынаев ответят на следующие вопросы:

— общая информация о проекте TRACK; — программа обучающих тренингов; — информация о тренерах; — как заполнять заявки для участия в тренингах; — как получить гранты на проведение журналистских расследований.

Подробнее о проекте смотрите ниже:

Справки по телефону 0 (550) 522-116 (Азамат Тынаев) или по электронной почте atynaev@internews.org.