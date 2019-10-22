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Информационная встреча по участию в проекте по расследовательской журналистике TRACK состоится 25 октября

22 октября 19
Теги: TRACKинформационная встречаобъявлениерасследовательская журналистика

Вниманию СМИ, медиакомпаний и независимых журналистов! Мы ждем всех, кто интересуется проектом по развитию расследовательской журналистики TRACK, на информационной встрече в офисе Интерньюс в КР в 17.00 25 октября 2019 года.

Место проведения: ул. Ибраимова, 115/1, бизнес-центр «Асыл-Таш», вход со стороны ул. Гоголя (ориентир кафе «Шоколадница»), 11-й этаж.

На встрече директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова и руководитель проекта TRACK Азамат Тынаев ответят на следующие вопросы:

— общая информация о проекте TRACK;

— программа обучающих тренингов;

— информация о тренерах;

— как заполнять заявки для участия в тренингах;

— как получить гранты на проведение журналистских расследований.

Подробнее о проекте смотрите ниже:

Открыт прием заявок для участия в проекте по расследовательской журналистике

Справки по телефону 0 (550) 522-116 (Азамат Тынаев) или по электронной почте atynaev@internews.org.

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