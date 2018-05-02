Институт медиа полиси обеспокоен начавшейся кампанией по дискредитации «Азаттыка»

ИМП обращает внимание медийной общественности, что в последние дни на странице в сети Facebook существенно выросло число троллей, которые своими комментариями создают видимость общественной дискуссии (вокруг инцидента с оператором «Азаттыка» в Оше) с акцентом на то, что журналист сам виноват.

Институт медиа полиси подготовил информацию об атаке троллей под новостями о нападении на журналиста.

Анализ можно прочитать по ссылке:

ИМП отмечает, что это уже третья кампания по дискредитации «Азаттыка» за последнее время.

Глава Института медиа полиси Бегаим Усенова заявила в СМИ, что обвинение «журналисты делают хайп» стало очень популярным и систематическим среди политиков и в околополитических кругах.

«Я считаю, что такие публичные заявления и обвинения, действия не что иное, как стратегическая и продуманная атака на СМИ, их цель – дискредитировать журналистику, которая им (политикам) не нравится», – сказала она.

По словам Бегаим Усеновой, подобный тренд имеет место не только в нашей стране.

«Атакующая свободу журналистов сторона использует разные недобросовестные способы, в том числе путем найма троллей для манипуляции и формирования искусственного общественного мнения», – написала она.

ИМП призывает обратить пристальное внимание на эту ситуацию.

Угрозы в отношении свободы слова и СМИ могут принимать совершенно разнообразные формы. Они могут быть в виде незаконных обвинений в отношении журналистов и банкротящих их судебных тяжб, могут проявляться в виде угроз в адрес журналистов и нападений на них. Могут быть и в виде нападок со стороны сетевых троллей, распространения лживой информации для дискредитации репутации.

Видно, что в отношении «Азаттыка» предпринимаются серьезные атаки. Их цель – ослабить голос критики в СМИ, подорвать доверие к ним. Эти системные спланированные акции по дискредитации связаны с антикоррупционными расследованиями «Азаттыка».

Обе предыдущие атаки, первая – после расследования Али Токтакунова «По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов», вторая – необоснованные обвинения в адрес Венеры Джуматаевой, исходили от одних и тех же лиц.

Ответы на наиболее острые вопросы в связи с нападением на оператора «Азаттыка» в Оше:

Оператор Айбек Кулчуманов поехал в Ош делать подсъемки для расследования по теме семьи Матраимовых. Для редакции нужны были кадры южной столицы и прилегающей территории около дома Матраимовых, поскольку это расследование было связано с присвоением части территории детского сада. Перед оператором была поставлена задача – просто заснять «картинки» для расследования.

Почему новость дали только ближе к вечеру?

В течение нескольких часов шесть неизвестных лиц не отпускали оператора вместе с водителем, не допуская их к средствам связи. Озвучивая угрозы, принудили их к совместному поиску дрона.

Распространение новости ближе к вечеру связано с тем, что редакция пыталась сохранить свое расследование и добытый материал оператором Айбеком Кулчумановым, в связи с чем пытались мирно разрешить спор, чтобы люди, которые изъяли технику «Азаттык Медиа», вернули ее.

Вот почему журналист Ыдырыс Исаков вначале связался с братом Райымбека Матраимова Тилеком Матраимовым (аким Кара-Суйского района) и сообщил, что неизвестные люди (как оказалось, ребята Матраимова) отобрали технику. Тот в свою очередь обещал, что вернут ее немедленно.

В последующем состоялся телефонный разговор между посаженным сыном Тилека Матраимова, запись которого сейчас распространяется в соцсетях.

По сообщению Айзады Касмалиевой, главного редактора «Азаттык Медиа», предметом разговора было только возвращение изъятого имущества с целью сохранения видеоматериалов, которые были получены журналистом. По данным Ыдырыса Исакова, запись, которая распространяется в Сети, изменена (но, по нашему мнению, там ничего нет).

Где сейчас Айбек Кулчуманов?

Айбек Кулчуманов и Ыдырыс Исаков (является региональным корреспондентом в Оше) 1 октября прибыли в Бишкек, поскольку, во-первых, в социальных сетях начали распространяться угрозы о применении насилия в отношении журналистов «Азаттык Медиа», в связи с чем возникла угроза их безопасности. Вторая причина – в течение трех дней в южной столице Айбек Кулчуманов не мог пройти обследование и получить квалифицированную медицинскую помощь.

В настоящее время Айбек Кулчуманов находится в стрессовом состоянии. Он прошел обследование в территориальной поликлинике и получил направление в отделение неврологии (возможно, будет назначено стационарное лечение).

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Депутаты Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, Алмамбет Шыкмаматов, Жанар Акаев, а также председатель общественного объединения Марс Тулегенов и эксперт Руслан Акматбек в эфире «Азаттыка» обсудили 3 октября безопасность журналистов и свободу слова в Кыргызстане, в том числе нападение на оператора «Азаттыка» в Оше.

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Учреждение «Азаттык Медиа» обратилось в Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел с просьбой рассмотреть возможность перевода из южной столицы в Бишкек дела о нападении на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова.

В заявлении «Азаттык Медиа» выражает обеспокоенность возможным давлением на правоохранительные органы в Оше отдельными заинтересованными сторонами, что может оказать влияние на ход досудебного производства.

Источник: rus.azattyk.org