Институт медиа полиси провел круглый стол по закону об ОТРК

Нормативно-правовая база по Общественной телерадиокорпорации серьезно устарела и нуждается в значительной корректировке. Это подтверждается выводами многочисленных экспертиз, проводившихся с целью реформирования национальной правовой базы на соответствие международным стандартам.

Об этом заявлено на круглом столе «Анализ Закона «Об Общественной телерадиовещательной корпорации КР: выводы и рекомендации».

ИМП подготовил поправки в действующий закон и предложил участникам круглого стола сформировать рабочую группу, которая доработает, обобщит новые предложения, а затем передаст их в Жогорку Кенеш в качестве проекта поправок.

Бегаим Усенова, директор Института медиа полиси, напомнила, что закон, принятый в 2011 году, во многом является преемником принятого в 2007-м и отмененного в 2008-м Закона «О национальной телерадиовещательной корпорации КР».

По ее словам, за последние годы принято всего несколько поправок, однако на 90 процентов закон об ОТРК, по сути, остался в реалиях девятилетней давности и не отражает технологические изменения на ТВ, произошедшие за прошедшие годы.

«Поправки ориентированы на воплощение в правоприменительной практике ряда европейских стандартов, которые обозначены в ряде рекомендательных документов Парламентской ассамблеи Европы, партнером которой Кыргызстан стал в 2014 году, – отметила Бегаим Усенова. – Эти стандарты касаются запрета на цензуру со стороны госорганов, гарантий независимости редакционной политики и приоритета общественного интереса».

Она также сказала, что в логике международных стандартов находятся такие предложения, как проведение прозрачных выборов гендиректора ОТРК, повышение роли наблюдательного совета с правом утверждения предельной штатной численности корпорации в рамках фонда оплаты труда.

В режиме сравнительного анализа Бегаим Усенова представила участникам круглого стола закон об ОТРК и предлагаемые поправки к нему.

Жайнак Усенов, гендиректор ОТРК, который возглавил корпорацию в марте этого года обратил внимание участников круглого стола на невозможность распоряжаться заработанными на рекламном рынке средствами.

«Самый важный момент – это финансирование. ОТРК оказалась уязвимой по средствам, которые поступают от рекламы, так как они полностью уходят в бюджет. Корпорация остается без мобильных средств на развитие и контент, что влияет на скорость принятия решений».

Максат Толонов, исполнительный директор по правовым вопросам ОТРК, поднял вопрос о статусе корпорации.

«Общественный статус нигде не прописан, и ОТРК, по сути, является госучреждением, как другие министерства и ведомства, – сказал он. – Мы либо должны стать чисто общественным каналом, либо, никого не обманывая, государственным».

По словам Максата Толонова, прописаны механизмы регулирования для частных и государственных организаций, а для общественного телерадиовещания таких подкрепленных законодательством механизмов нет. Он заявил о необходимости вносить изменения в Гражданский кодекс, отметив при этом, что это довольно долгая процедура.

Начальник финансово-экономического управления ОТРК Нургуль Жумабаева подтвердила, что принцип финансирования корпорации напрямую из республиканского бюджета и жестко регламентированная контрольная цифра связывают массой ограничений деятельность корпорации.

«У нас нет возможности приобрести дополнительно контент или принять участие в тендерах по закупке интересного социального зарубежного контента для наших зрителей. Мы ограничены множеством постановлений по выплате зарплаты, мы не можем конкурировать с частными каналами. Специалисты учатся у нас, а затем увольняются, потому что мы не можем повысить зарплату», – сказала она.

Динара Ошурахунова, глава коалиции «За демократию и гражданское общество», выказала обеспокоенность статусом главного вещательного канала в стране. Она напомнила, что госканалы нигде не существуют. Для государства ТВ остается инструментом пропаганды.

«Каналу надо перестать быть инструментом пропаганды любой приходящей власти. Он не может быть государственным на общественных началах. Это вызывает конфликт и непонимание. Прежде всего важно определить статус и регулирование канала», – подчеркнула Динара Ошурахунова.

Председатель наблюдательного совета ОТРК Жипар Жекшеев увидел противоречие в том, что ОТРК – это госорганизация с общественным статусом. Он считает, что остается много вопросов о регулировании корпорации, которые не раскрыты, в частности, как нейтрализовать влияние власти и усилить влияние неправительственного сектора.

«Если мы будем оставаться под пятой властей, то можем просто обанкротиться, а зрители могут от нас отвернуться. Сегодня у них есть прекрасная возможность обходиться без нас. Поэтому стоит вопрос: как быть конкурентоспособными на рынке?» – заметил Жипар Жекшеев.

По итогам круглого стола Бегаим Усенова отметила необходимость продумать, как прописать законодательно понятие общественного интереса как основы деятельности ОТРК. Это касается экологии, образования, здравоохранения, доступа к информации разных социальных групп.