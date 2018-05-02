Институт медиа полиси выступил с обращением к президенту Кыргызстана

Накануне Всемирного дня свободы печати, который во всем мире отмечается 3 мая, Институт медиа полиси выступил с обращением к Сооронбаю Жээнбекову.

В нем говорится :

3 мая во всем мире празднуется день свободы печати. В этот день мы приветствуем ваше недавнее решение по отказу от материальных претензий по иску о защите вашей чести и достоинства, где ответчиком выступал журналист Кабай Карабеков. Мы ожидаем, что этот шаг послужит важным примером для публичных фигур, в особенности государственных должностных лиц.

В преддверии дня свободы печати также хотелось бы отметить отзыв со стороны депутата Дастана Бекешева поправок в Гражданский кодекс, предусматривавших установление минимальной ставки моральной компенсации в делах о защите чести и достоинства. Другой позитивной вестью этих дней стало прекращение ГСБЭП при Правительстве КР уголовного дела в отношении журналиста Эльнуры Алкановой, обвиняемой в нарушении банковской тайны и незаконном получении информации.

В свете этих позитивных новостей и в ожидании всемирного дня свободы печати, провозглашенного в 2018 году ЮНЕСКО, как «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права», мы призываем вас проанализировать положение дел в стране касательно свободы прессы, а также заявить о вашей приверженности принципам свободы прессы и поддержке мер по защите средств массовой информации от попыток ущемить свободу печати.

Прошедший, 2017 год запомнился для кыргызстанцев беспрецедентными суммами моральных компенсаций по искам генерального прокурора в защиту чести и достоинства президента на общую сумму 60 000 000 сомов.

Эти иски стали возможны благодаря законодательной норме в законе КР «О гарантиях деятельности президента КР». Именно она сформировала опирающуюся на прокуратуру систему преследования журналистов, правозащитников и гражданских активистов за любые высказывания о главе государства, которые прокурор посчитает порочащими.

По сути, такие полномочия прокуратуры превратили госструктуру по надзору за соблюдением законности в цензурирующий орган. Однако норма данной статьи противоречит действующей Конституции, которая не предусматривает специальных привилегий для личных неимущественных прав и нематериальных благ высших должностных лиц, отличающих их от «простых» граждан.

Безусловно, имея высокий государственный статус, президент своими словами или действиями влияет на исход любого судебного дела. Двойное же давление оказывает тот фактор, что истцом в защиту чести президента выступает генеральный прокурор.

Это опасение подтверждено многократно в течение прошлого года, когда мы получили многомиллионные неподъемные суммы к взысканию с журналистов, правозащитников, которые не могли не отразиться крайне негативно на праве граждан на свободу слова и выражения. Мы все свидетели как сказывается на свободе прессы такое удвоенное давление на суд и нам еще предстоит оценить последствия этого закона для свободы самовыражения граждан.

Важно понимать, что ошибки могут допускаться даже самыми высокими профессионалами в любой профессии, в том числе и в журналистике, но ответственность должна соответствовать принципу соразмерности и необходимости в демократическом обществе. Непропорциональность наказания будет удерживать журналистов от оперативного предоставления общественно-значимой информации населению.

С учетом вышесказанного, мы призываем вас открыто озвучить свою позицию к закону «О гарантиях деятельности президента КР», предусматривающему обязанность генпрокурора защищать честь главы государства через суд, что выливается в несоразмерные, несправедливые ограничения в свободе выражения и создает дополнительное давление на суды.

Сегодня, как никогда важно, чтобы вы, как гарант Конституции, четко сформулировали свою приверженность конституционным принципам, гарантирующим свободу слова, свободу СМИ и право граждан на доступ к информации. Именно СМИ в нашей стране повышают осведомленность граждан о деятельности представителей власти, повышая их подотчетность. Без свободы слова для СМИ и правозащитников, без сильного гражданского общества борьба с коррупцией не может быть успешной. Государство не сможет победить коррупцию без общегражданской мобилизации через свободно действующие СМИ.

Ваш призыв в всемирный день свободы печати на тему «Держать власть под контролем: СМИ, правосудие и верховенство права» крайне важен, чтобы в очередной раз напомнить кыргызстанцам, что возможность свободно освещать происходящие в республике общественно-политические события и своевременное информирование общественности, оказывали и продолжают приносить существенную пользу для поступательного развития суверенного демократического Кыргызстана.

Под обращением подписались:

ОФ «Институт Медиа Полиси»,

Представительство «Интерньюс Нетуорк» в КР,

Независимый союз журналистов Кыргызстана,

ОО «Журналисты»,

Центр Медиа Развития,

ОО «Медиаформат»,

ИА 24.kg,

Kaktus.Media,

Фонд «МедиаКонсалт».