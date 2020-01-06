Интенсивный тренинг для создания дата-отделов в СМИ Кыргызстана начался в Бишкеке

Пятидневный установочный тренинг для редакций пяти ведущих СМИ в Кыргызстане пройдет c 6 по 10 января для участников программы по журналистике данных Интерньюс в КР. Эта стипендиальная программа поддерживается в рамках проекта «Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa-К»).

Тренинг проводится для редакций Кыргызстана, прошедших предварительный конкурсный отбор Интерньюс в КР для создания дата-отделов: это журналисты из ИА «24.kg», Next TV, Kaktus.media, Kloop.kg и «Азаттыка».

На следующий этап будут отобраны три команды, которые в течение года пройдут тренинги для продвинутого уровня, а тренеры будут оказывать менторскую поддержку их дата-проектам.

Основная цель тренинга – дать каждой из команд понимание того, какие истории на основе данных редакции могли бы производить для своих изданий, как распределять работу внутри команды и в целом что представляет процесс производства дата-материалов.

В ходе тренинга тренеры Анастасия Валеева, преподаватель АУЦА по дата-журналистике (Школа данных Кыргызстана), Чолпон Узакбаева, дата-тренер и дата-ментор (Школа данных Кыргызстана) и Айзада Тома, дата-журналист и дата-тренер (Школа данных Кыргызстана), обучат участников основным навыкам поиска, обработки данных и создания дата-сторителлинга.

Участники тренинга за пять дней узнают историю возникновения жанра дата-журналистики, как работают дата-отделы, ознакомятся с многообразием дата-историй, освоят необходимые технические навыки. Они также научатся работать с источниками данных, освоят методологию их сбора, научатся отправлять запросы в госструктуры для получения информации.

На тренинге будет много практической работы по скрейпингу и чистке данных, обработке файлов, визуализации и подготовке дата-историй. В завершение команды должны предоставить концепции развития дата-отделов в своих редакциях.