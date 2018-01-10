Интенсивный тренинг по дата-журналистике для стипендиатов Интерньюс

Установочный пятидневный тренинг «Если бы данные могли говорить» для стипендиатов программы по журналистике данных в рамках проекта «Инициатива поддержки независимости СМИ» («Медиа-К») проводится с 10 по 14 января в офисе Интерньюс в Кыргызстане.

Эта программа стала возможной благодаря поддержке Всемирного банка и германской неправительственной организации IDEM — Института демократии, медиа и культурного развития.

Шесть стипендиатов – это три команды отобранных журналистов, которые получат знания о полном цикле производства историй, основанных на данных, о форматах данных, визуализации и особенностях сторителлинга. В течение года стипендиаты подготовят серию публикаций с использованием данных.

Участники тренинга узнают об источниках данных, научатся видеть идеи для будущих историй.

Тренинг проводит консультант Интерньюс, преподаватель АУЦА по дата-журналистике Анастасия Валеева.

Анастасия Валеева – журналист, медиатренер и исследователь, специализирующийся на дата-журналистике и открытых данных.

Она окончила факультет журналистики МГУ (Россия) в 2009 году. В 2015-м получила образование в области политологии в Университете Зигена (Германия).



В рамках программы Института Рейтер в Оксфордском университете Валеева написала исследование об использовании открытых данных в расследовательской журналистике в России.

Преподавала дата-журналистику в Высшей школе экономики, летних институтах ПРООН по дата-журналистике в Албании, Черногории и Кыргызстане. Организовывала и проводила тренинги и хакатоны.

Ранее как журналист работала на НТВ в качестве международного продюсера в проектах «Центральное телевидение», «Научные детективы» и «Профессия репортер».

Была продюсером документальных фильмов «Русские евреи» (автор Л. Парфенов), «Девочки летят» (автор К. Гордеева), «Платформа» (авторы А. Уржанов и О. Ясаков).

В качестве фрилансера сотрудничала с изданиями Esquire Russia, Open Democracy, Russia Beyond the Headlines и телеканалом «Дождь».

Фото internews.kg