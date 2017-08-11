Internews объявляет вакансию на должность HR-директора по регионам Евразии и Азии, который будет базироваться в Бишкеке или Бангкоке.

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ОПИСАНИЕ

Под руководством старшего HR-директора региональный директор отвечает за подбор сотрудников и поддержку региональных отделений Азии, Европы и Евразии, включая обучение, обеспечение соблюдения трудового законодательства, проверку документации и контроль над работой HR-сотрудников на местах. Сфера деятельности также охватывает обзор процесса найма и личных дел работников в регионе, ввод данных ERP, координацию и обеспечение соблюдения требований местного законодательства и представление отчетности в HR-отдел в головном офисе. Кроме того, HR-директор может предоставлять консультации и рекомендации HR-сотрудникам в региональных отделениях и выполнять другие обязанности общего характера по необходимости.

ОБЯЗАННОСТИ:

— во взаимодействии с местными HR-сотрудниками консультироваться с местным консультантом по юридическим вопросам касательно требований трудового законодательства, включая, но не ограничиваясь разработкой соответствующих законодательству трудовых договоров, определением сроков оплачиваемых отпусков, условий расторжения трудовых договоров, предусмотренных законодательством льгот и др.;

— проверять шаблоны HR-документов, используемых каждым региональным офисом, на соответствие требованиям законодательства и их стандартизацию, включая трудовые договоры, трудовые соглашения, внутренние политики и руководства для персонала;

— обеспечивать поддержку по ERP для региональных офисов, включая тренинги для новых сотрудников, а также непрерывное обучение и устранение ошибок в работе;

— вести базу данных по персоналу региональных офисов, где нет прямого доступа;

— проверять личные дела работников в региональных офисах на полность и достоверность информации;

— представлять ежемесячные отчеты о переписи персонала для каждого регионального офиса;

— консультировать по вопросам внутренних политик, процедур и требований к местным HR-сотрудникам;

— разрабатывать и вести список контактов для местного консультанта по юридическим вопросам в каждом офисе;

— координировать разработку и завершение квартальных отчетов о соответствии и оценке рисков для каждого офиса для представления в головной офис;

— разрабатывать и внедрять дополнительные компоненты инструментария и шаблонов HR для использования в региональных офисах;.

— оказывать поддержку при открытии и закрытии проектов и офисов;

— оказывать подготовку и обучение ключевых сотрудников в регионе по мере необходимости;

— оказывать поддержку при аудите регионального офиса по мере необходимости;

— понимать и демонстрировать приверженность поддержанию основных ценностей Internews.

ТРЕБОВАНИЯ:

— не менее пяти лет опыта работы в HR;

— способность работать с конфиденциальной и чувствительной информацией;

— опыт работы с информационными базами данных, предпочтительно ERP или HRIS;

— предпочтителен опыт работы на региональных позициях;

— предпочтителен опыт работы в международной, некоммерческой сфере;

— высшее образование;

— готовность к международным командировкам;

— готовность работать в раннее утреннее и позднее вечернее время для связи с персоналом головного офиса в Калифорнии по мере необходимости;

— свободное владение английским языком;

— предпочтительно свободное владение русским, тайским и другими языками;

— организованность и внимательность к деталям;

— способность работать с отдаленным надзором, принимать решения самостоятельно и выполнять работу в поставленные сроки;

— грамотная устная и письменная речь, коммуникабельность;

— отличное знание Microsoft Windows, включая MS Word, Excel, Outlook и Explorer.