Интерньюс ищет консультанта для финальной оценки проекта «Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов». Отчеты должны быть представлены на английском языке.

Крайний срок подачи заявок – 25 августа 2017 года.

Основные требования к квалификации:

— степень бакалавра в области социальных наук, экологии, оценки или смежной области;

— по крайней мере, трехлетний опыт проведения оценок проектов, особенно для европейских доноров;

— опыт качественных и количественных методов сбора и анализа данных MиО;

— свободное владение английским и русским языками;

— отличные навыки межкультурного общения/деликатности, способность устанавливать прочные межкультурные отношения и доверие, продемонстрированное в предыдущем межкультурном опыте;

— сильные организационные навыки, навыки презентации материала, умение писать статьи, коммуникабельность.

Желательно:

— степень магистра или кандидата в соответствующей области;

— опыт проведения оценок для развития средств массовой информации или опыт работы более пяти лет в качестве эксперта по оценке;

— свободное владение языками стран Центральной Азии или проживание в регионе.

«Медиа для эффективного освещения вопросов окружающей среды и природных ресурсов» – это экологический проект, реализуемый Интерньюс в пяти странах Центральной Азии и финансируемый Европейским союзом. Общая цель проекта – повышение доступа граждан и лиц, принимающих решения, к информации и сообщениям о вопросах, связанных с окружающей средой, и к управлению природными ресурсами на национальном и региональном уровнях.

Прочитать техническое задание и узнать больше о проекте вы можете, скачав документ здесь.