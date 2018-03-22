Интерньюс ищет консультанта для итоговой оценки проекта «Усиление независимых СМИ в Центральной Азии» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.

Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2018 года.

Цель и задачи итоговой оценки проекта

Цель – определить эффективность и успешность реализации проекта.

Оценка также должна выявить признаки потенциального воздействия деятельности проекта на бенефициаров, а также определить устойчивость его результатов. Консультанту необходимо подготовить несколько отчетов с использованием согласованной методологии в рамках утвержденного персоналом проекта графика.

Необходимая деятельность:

Провести обширный обзор проектных документов, включая первоначальные заявки и предложения, все квартальные отчеты, документацию по грантам, кратко просмотреть и проанализировать выбранный контент медиапартнеров – получателей гранта (3 дня).

Совместно с сотрудниками проекта создать список вопросов для каждой целевой группы партнеров (1 день).

Провести личные встречи с сотрудниками, партнерами, спонсорами и другими заинтересованными сторонами в странах – участницах проекта с целью проведения оценки результатов. Там, где личные встречи невозможны, провести дистанционные беседы (8 дней).

Представить отчет об оценке проекта с рекомендациями (8 дней).

Представление отчетности:

итоговый отчет оценки проекта (примерно 10-12 страниц);

брифинг с сотрудниками Интерньюс о результатах оценки проекта;

рекомендации для будущих проектов.

Ориентировочный срок – 20 дней.

Кандидаты должны представить:

описание предыдущих оценок многолетних медиапроектов;

предлагаемую методологию исследования и оценки проекта;

бюджет.

Обязательное условие: знание языков (свободное владение русским, знание английского и, по крайней мере, одного из местных языков – казахский, кыргызский, таджикский).

Заявки необходимо отправлять по адресу akadirov@internews.org не позднее 31 марта 2018 года.