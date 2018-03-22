Интерньюс ищет консультанта для итоговой оценки проекта
Интерньюс ищет консультанта для итоговой оценки проекта «Усиление независимых СМИ в Центральной Азии» в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане.
Крайний срок подачи заявок – 31 марта 2018 года.
Цель и задачи итоговой оценки проекта
Цель – определить эффективность и успешность реализации проекта.
Оценка также должна выявить признаки потенциального воздействия деятельности проекта на бенефициаров, а также определить устойчивость его результатов. Консультанту необходимо подготовить несколько отчетов с использованием согласованной методологии в рамках утвержденного персоналом проекта графика.
Необходимая деятельность:
- Провести обширный обзор проектных документов, включая первоначальные заявки и предложения, все квартальные отчеты, документацию по грантам, кратко просмотреть и проанализировать выбранный контент медиапартнеров – получателей гранта (3 дня).
- Совместно с сотрудниками проекта создать список вопросов для каждой целевой группы партнеров (1 день).
- Провести личные встречи с сотрудниками, партнерами, спонсорами и другими заинтересованными сторонами в странах – участницах проекта с целью проведения оценки результатов. Там, где личные встречи невозможны, провести дистанционные беседы (8 дней).
- Представить отчет об оценке проекта с рекомендациями (8 дней).
Представление отчетности:
- итоговый отчет оценки проекта (примерно 10-12 страниц);
- брифинг с сотрудниками Интерньюс о результатах оценки проекта;
- рекомендации для будущих проектов.
Ориентировочный срок – 20 дней.
Кандидаты должны представить:
- описание предыдущих оценок многолетних медиапроектов;
- предлагаемую методологию исследования и оценки проекта;
- бюджет.
Обязательное условие: знание языков (свободное владение русским, знание английского и, по крайней мере, одного из местных языков – казахский, кыргызский, таджикский).
Заявки необходимо отправлять по адресу akadirov@internews.org не позднее 31 марта 2018 года.
Прочитать техническое задание и узнать больше о проекте вы можете, скачав документ на английском языке по этой ссылке, на русском – по этой.