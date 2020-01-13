Продлевается прием заявок для передачи управления онлайн-кампанией по медиаграмотности «.три.точки.»

Проект «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», реализуемый Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза, объявляет конкурс на отбор медиапартнеров в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для передачи управления национальными аккаунтами онлайн-кампании по медиаграмотности «.три.точки.».

Срок подачи заявок – 18.00 (по бишкекскому времени/GMT+6) 31 января 2019 года

Проект Интерньюс «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии» объявляет конкурс среди СМИ и НПО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для передачи аккаунтов «.три.точки.» на национальных языках, размещенных в следующих социальных сетях:

«.три.точки. Знай, что смотришь!» – это информационная кампания по медиаграмотности, которая была создана в 2018-м в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.

Тематика: медиаграмотность, критическое медиапотребление, фактчекинг, предотвращение радикализма, ведущего к насильственному экстремизму.

Контент: объясняющий и просветительский.

Задача проекта – показать, как медиаграмотность и критическое мышление помогают в противодействии манипуляциям, пропаганде и предотвращении радикализма, ведущего к насильственному экстремизму.

Языки проекта: русский, казахский, кыргызский, таджикский и узбекский.

Целевая аудитория «.три.точки.»:

медиаспециалисты;

гражданские активисты;

пользователи, интересующиеся самообразованием.

К участию в конкурсе приглашаются: организации, юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане: СМИ, неправительственные и общественные ассоциации/объединения, медиаорганизации/СМИ.

Предполагаемый объем работ

Отобранные медиапартнеры в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане (по одному на страну) должны:

управлять аккаунтами кампании на соответствующем национальном языке, производить и распространять контент среди целевой аудитории и публиковать контент на переданных аккаунтах (в среднем 20 публикаций/постов в месяц);

регулярно выпускать статьи/материалы о фактчекинге, медиаграмотности и критическом медиапотреблении на своей собственной медиаплатформе в отдельном разделе (не менее 14 статей/материалов в месяц);

публиковать соответствующий контент, созданный для собственных медиаплатформ (см. пункт выше) на «.три.точки.» и наоборот, чтобы обеспечить взаимодополняемость и более широкий охват.

Таким образом, медиаорганизация в каждой указанной республике должна обеспечить дальнейшую непрерывность кампании по медиаграмотности, а Интерньюс окажет содействие в разработке реалистичного плана их устойчивого развития в определении основных этапов. По мере передачи управления Интерньюс будет обучать и предоставлять экспертные консультации по производству контента, фактчекингу, цифровой и физической безопасности, а также по конфликто-чувствительному освещению.

Интерньюс также будет предоставлять материалы информационной кампании по медиаграмотности «.три.точки.» на русском языке с правом их перевода на национальные языки.

Собственники получат доступ к официальным национальным аккаунтам «.три.точки.» – на момент написания объявления страницы имеют следующее число подписчиков:

Instagram на казахском – 1 189;

Instagram на кыргызском – 546;

Ok.ru на таджикском – 806;

Тelegram-канал на узбекском – 227.

Сумма гранта

Максимальная сумма гранта для одной организации-партнера составляет 50 000 евро.

Процесс отбора

Гранты будут присуждаться на конкурсной основе отборочной комиссией, состоящей из сотрудников Интерньюс. После первого тура потенциальные грантополучатели будут включены в шорт-лист. В рамках второго тура отборочная комиссия свяжется с кандидатами, прошедшими предварительный отбор, для получения дополнительной информации о планируемой деятельности. После второго тура комиссия сделает окончательный выбор грантополучателей.

Комиссия оценит все полученные заявки и примет решение о финансировании на основе наличия средств, целей программы и следующих критериев оценки:

Опыт заявителя организации в проведении подобной деятельности – не менее одного года. Общее качество грантовой заявки, где заявитель должен показать: приверженность принципам этики и ответственности в социальных сетях:заинтересованность в тематике медиаграмотности и предотвращения радикализма, ведущего к насильственному экстремизму: использование в работе новых медийных технологий. Обязательное производство визуального контента;

возможность заявителя работать с целевыми группами. Оптимальность предлагаемого бюджета.

Основные этапы реализации:

— 3 февраля 2020 года – все заявители будут оповещены о результатах грантового конкурса;

— 1 марта 2020 года – 1 февраля 2021-го – реализация деятельности в рамках контракта.

Как подать заявку:

Все заявители должны заполнить форму заявки. Пожалуйста, скачайте этот шаблон здесь.

Все заявители должны представить бюджет вместе с формой заявки. Пожалуйста, скачайте шаблон бюджета здесь .

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Все заявители должны заполнить Due diligence на английском языке (форму комплексной оценки) и приложить к ней все требуемые документы.

Для удобства заявителей предлагаем ознакомиться с неофициальным переводом формы на русский язык.

Все документы будут содержаться в конфиденциальности и использованы только при оценке заявки.

Весь пакет документов выслать на е-mail: [email protected] c темой «Заявка на проведение национальной онлайн-кампании по медиаграмотности «.три.точки.» до 18.00 (по бишкекскому времени) 31 января 2020 года.

Если у вас возникли трудности с подачей заявки или есть вопросы по поводу грантов, пожалуйста, пишите на е-mail: [email protected].

Обратите внимание: Интерньюс рассматривает вопросы, полученные по указанной электронной почте. Телефонные звонки, запросы через сотрудников проекта не принимаются к рассмотрению. Благодарим за понимание.

Первая публикация – 23.12.2019.