Продлевается прием заявок для передачи управления онлайн-кампанией по медиаграмотности «.три.точки.»
Проект «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии», реализуемый Интерньюс при финансовой поддержке Европейского союза, объявляет конкурс на отбор медиапартнеров в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для передачи управления национальными аккаунтами онлайн-кампании по медиаграмотности «.три.точки.».
Срок подачи заявок – 18.00 (по бишкекскому времени/GMT+6) 31 января 2019 года
Проект Интерньюс «Усиление устойчивости к радикализации и дезинформации в Центральной Азии» объявляет конкурс среди СМИ и НПО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане для передачи аккаунтов «.три.точки.» на национальных языках, размещенных в следующих социальных сетях:
- Instagram на казахском: https://www.instagram.com/threedotskz/;
- Instagram на кыргызском: https://www.instagram.com/threedotskg/;
- Ok.ru на таджикском: https://ok.ru/group/55232377651315;
- Тelegram-канал на узбекском: https://t.me/uchnuqtauz 20.
«.три.точки. Знай, что смотришь!» – это информационная кампания по медиаграмотности, которая была создана в 2018-м в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого Интерньюс.
Тематика: медиаграмотность, критическое медиапотребление, фактчекинг, предотвращение радикализма, ведущего к насильственному экстремизму.
Контент: объясняющий и просветительский.
Задача проекта – показать, как медиаграмотность и критическое мышление помогают в противодействии манипуляциям, пропаганде и предотвращении радикализма, ведущего к насильственному экстремизму.
Языки проекта: русский, казахский, кыргызский, таджикский и узбекский.
Целевая аудитория «.три.точки.»:
- медиаспециалисты;
- гражданские активисты;
- пользователи, интересующиеся самообразованием.
К участию в конкурсе приглашаются: организации, юридические лица, зарегистрированные в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Узбекистане: СМИ, неправительственные и общественные ассоциации/объединения, медиаорганизации/СМИ.
Предполагаемый объем работ
Отобранные медиапартнеры в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане (по одному на страну) должны:
- управлять аккаунтами кампании на соответствующем национальном языке, производить и распространять контент среди целевой аудитории и публиковать контент на переданных аккаунтах (в среднем 20 публикаций/постов в месяц);
- регулярно выпускать статьи/материалы о фактчекинге, медиаграмотности и критическом медиапотреблении на своей собственной медиаплатформе в отдельном разделе (не менее 14 статей/материалов в месяц);
- публиковать соответствующий контент, созданный для собственных медиаплатформ (см. пункт выше) на «.три.точки.» и наоборот, чтобы обеспечить взаимодополняемость и более широкий охват.
Таким образом, медиаорганизация в каждой указанной республике должна обеспечить дальнейшую непрерывность кампании по медиаграмотности, а Интерньюс окажет содействие в разработке реалистичного плана их устойчивого развития в определении основных этапов. По мере передачи управления Интерньюс будет обучать и предоставлять экспертные консультации по производству контента, фактчекингу, цифровой и физической безопасности, а также по конфликто-чувствительному освещению.
Интерньюс также будет предоставлять материалы информационной кампании по медиаграмотности «.три.точки.» на русском языке с правом их перевода на национальные языки.
Собственники получат доступ к официальным национальным аккаунтам «.три.точки.» – на момент написания объявления страницы имеют следующее число подписчиков:
- Instagram на казахском – 1 189;
- Instagram на кыргызском – 546;
- Ok.ru на таджикском – 806;
- Тelegram-канал на узбекском – 227.
Сумма гранта
Максимальная сумма гранта для одной организации-партнера составляет 50 000 евро.
Процесс отбора
Гранты будут присуждаться на конкурсной основе отборочной комиссией, состоящей из сотрудников Интерньюс. После первого тура потенциальные грантополучатели будут включены в шорт-лист. В рамках второго тура отборочная комиссия свяжется с кандидатами, прошедшими предварительный отбор, для получения дополнительной информации о планируемой деятельности. После второго тура комиссия сделает окончательный выбор грантополучателей.
Комиссия оценит все полученные заявки и примет решение о финансировании на основе наличия средств, целей программы и следующих критериев оценки:
- Опыт заявителя организации в проведении подобной деятельности – не менее одного года.
- Общее качество грантовой заявки, где заявитель должен показать:
- приверженность принципам этики и ответственности в социальных сетях:заинтересованность в тематике медиаграмотности и предотвращения радикализма, ведущего к насильственному экстремизму:
- использование в работе новых медийных технологий. Обязательное производство визуального контента;
- возможность заявителя работать с целевыми группами.
- Оптимальность предлагаемого бюджета.
Основные этапы реализации:
— 3 февраля 2020 года – все заявители будут оповещены о результатах грантового конкурса;
— 1 марта 2020 года – 1 февраля 2021-го – реализация деятельности в рамках контракта.
Как подать заявку:
- Все заявители должны заполнить форму заявки. Пожалуйста, скачайте этот шаблон здесь.
- Все заявители должны представить бюджет вместе с формой заявки. Пожалуйста, скачайте шаблон бюджета здесь.
- Все заявители должны заполнить Due diligence на английском языке (форму комплексной оценки) и приложить к ней все требуемые документы.
- Для удобства заявителей предлагаем ознакомиться с неофициальным переводом формы на русский язык.
- Все документы будут содержаться в конфиденциальности и использованы только при оценке заявки.
- Весь пакет документов выслать на е-mail: [email protected] c темой «Заявка на проведение национальной онлайн-кампании по медиаграмотности «.три.точки.» до 18.00 (по бишкекскому времени) 31 января 2020 года.
Если у вас возникли трудности с подачей заявки или есть вопросы по поводу грантов, пожалуйста, пишите на е-mail: [email protected].
Обратите внимание: Интерньюс рассматривает вопросы, полученные по указанной электронной почте. Телефонные звонки, запросы через сотрудников проекта не принимаются к рассмотрению. Благодарим за понимание.
Первая публикация – 23.12.2019.