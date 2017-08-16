Интерньюс научил трудных подростков пользоваться новыми мультимедийными сервисами
Центр восстановления семьи «Альтернатива» при правозащитной организации «Бир дуйно – Кыргызстан» провел на берегу Иссык-Куля недельную программу реабилитации для 25 детей, имеющих проблемы с родителями и находящихся в конфликте с законом.
Социальные работники и психологи проводили тренинги для подростков, чтобы через обучение практическим навыкам, способствующих развитию их положительного потенциала.
Несовершеннолетним помогли осознать ответственность за свои действия, поведение и жизнь в целом.
Руководитель лагеря и ЦВС «Альтернатива» Лира Исмаилова пригласила в качестве тренера сотрудника Представительства Интерньюс в КР Валентину Галич, которая научила подростков пользоваться онлайн-сервисами для создания мультимедийных публикаций. Дети научились пользоваться несколькими доступными сервисами для создания публикаций в Интернете, снимать видео, фотографировать, готовить тексты и выступления.
Пять групп под руководством нашего специалиста создали проекты, с которыми можно ознакомиться по ссылкам:
1. Взаимоотношения с друзьями.
2. Как себя вести с милиционером, если ты несовершеннолетний.
4. Возможности выпускника школы-интерната.