Интерньюс научил трудных подростков пользоваться новыми мультимедийными сервисами

Центр восстановления семьи «Альтернатива» при правозащитной организации «Бир дуйно – Кыргызстан» провел на берегу Иссык-Куля недельную программу реабилитации для 25 детей, имеющих проблемы с родителями и находящихся в конфликте с законом.



Социальные работники и психологи проводили тренинги для подростков, чтобы через обучение практическим навыкам, способствующих развитию их положительного потенциала.

Несовершеннолетним помогли осознать ответственность за свои действия, поведение и жизнь в целом.

Руководитель лагеря и ЦВС «Альтернатива» Лира Исмаилова пригласила в качестве тренера сотрудника Представительства Интерньюс в КР Валентину Галич, которая научила подростков пользоваться онлайн-сервисами для создания мультимедийных публикаций. Дети научились пользоваться несколькими доступными сервисами для создания публикаций в Интернете, снимать видео, фотографировать, готовить тексты и выступления.



Пять групп под руководством нашего специалиста создали проекты, с которыми можно ознакомиться по ссылкам:

1. Взаимоотношения с друзьями.

2. Как себя вести с милиционером, если ты несовершеннолетний.

3. Школьный рэкет.

4. Возможности выпускника школы-интерната.

5. Вредные привычки.