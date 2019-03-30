Интерньюс объявляет итоги конкурса идей для создания отечественного контента

Конкурс был открыт для всех телеканалов, онлайн-медиа, продакшн-студий и независимых продюсеров в Кыргызстане. Цель конкурса – поощрить производство качественных отечественных мультфильмов, сериалов, расследований, документальных фильмов, специальных репортажей, лонгридов, мультимедийных проектов и др.

Конкурс идей прошел в три этапа. Первоначально было подано 163 заявки. Во второй этап конкурса прошли предложения от 22 команд.

В октябре прошлого года авторы лучших идей на специальной питчинг-сессии представили свои проекты.

Заявителям, получившим предварительное одобрение, было предоставлено время на доработку проекта, составление бюджета и подготовку необходимых документов на получение гранта.

Наконец, конкурсная комиссия приняла окончательное решение по финансированию в 2019-м девяти грантозаявителей.

Мы представляем вам список команд, с которыми Интерньюс будет работать в этом году по производству качественного, привлекательного для аудитории контента.

ОсОО Romb Media

Автор проекта – комедийный актер и сценарист Жениш Майрамбек уулу. Этот проект нацелен на продвижение прогрессивных идей и ценностей среди детей на кыргызском языке. Сериал состоит из 10 эпизодов, в которых лидирующая роль дается детям от 8 до 14 лет.

Подростки вовлекаются в творческий процесс. Дети будут играть взрослых: полицейских, судей, врачей, учителей в выдуманном городе, который называется «Земля Аманат».

Каждая серия посвящена одной важной социальной теме, где через игру детей показывается, как эти проблемы решаются в демократическом обществе, руководствующемся законом. Дети будут одеты в специально созданную одежду, компьютерная графика будет использоваться для того, чтобы сделать этот проект реалистичным, насколько это возможно.

ОсОО «Апрель ТВ»

Телеканал «Апрель» намерен создать 10 серий документального проекта, посвященного истории Кыргызстана XX века. Идея проекта – популяризация исторических знаний о прошлом республики, исследование и представление малоизученных фактов истории, создание объемного аудиовизуального контента об исторических событиях прошлого столетия. Это хроники на кыргызском языке с русскими субтитрами. Они будут выходить в эфир в течение 10 недель по одному эпизоду каждую неделю.

ОФ «Маалымат Медиа»

В рамках проекта, посвященного слабовидящим детям, будет выпущено шесть серий «реалити-шоу» о том, как они обучаются игре на музыкальных инструментах.

Руководитель проекта Астра Садыбакасова – глава родительского комитета местной детской музыкальной школы. Идея этого проекта заключается в поддержке детей с ограниченными возможностями и создании для них возможности научиться играть на музыкальных инструментах.

Цель проекта – помочь в решении проблемы социальной изоляции слепых детей через их социально-психологическую адаптацию методами художественного творчества.

Обучение музыке – это возможность стать полноценными участниками творческого процесса, найти путь для самореализации и дальнейшего приобретения профессии.

ОсОО «Новые лица»

Редакция газеты «Новые лица» намерена создать 12 видеодневников, 15 публикаций и три журналистских расследования о жизни детей-сирот и проблемах, с которыми они сталкиваются в приюте.

Этот проект нацелен на привлечение внимания к проблеме безразличия со стороны государства к судьбам тех сирот, которые, покинув детские дома, остаются социально незащищенными. Расследовательская часть проекта направлена на раскрытие фактов коррупции со стороны руководителей этих учреждений.

Видеодневники будут публиковаться ежемесячно, а расследования – раз в два месяца. Мультимедийный продукт будет создан на русском языке с кыргызскими субтитрами.

ОФ Visual Arts Development Fund

Кинорежиссер Руслан Акун намерен провести 10-дневный медиалагерь – кэмп с вовлечением 30 талантливых подростков из разных регионов Кыргызстана.

Эти молодые и способные участники обучатся основам визуального сторителлинга, написанию сценария, операторскому мастерству, монтажу, дизайну и созданию декораций. И, самое главное, они получат навыки создания коротких видео в комедийном стиле.

Участники будут делать фильмы о жизни в лагере, обучающем процессе и интересных моментах во время него. Кроме того, подростки создадут 10 видеоматериалов на выбранные темы, используя навыки, приобретенные во время лагеря. Лагерь будет нацелен на создание видео с использованием подручных средств, включая смартфон. Участие в проекте даст молодым людям возможность приобрести необходимые навыки, раскрыть и реализовать свой творческий потенциал, внести свой вклад в улучшение отечественного контента.

ОФ «Союз фотографов»

Он выпустит шестисерийный документальный фильм, демонстрирующий экологические проблемы, связанные с вырубкой лесов, мусором и загрязнением природы, исчезновением эндемических птиц в стране. Каждый эпизод будет длиться 25 минут и выходить в эфир раз в неделю.

Реализация данного проекта, по мнению создателей, даст положительный эффект как в экологической, так и в социальной сфере. Проект будет направлен на привлечение внимания местного населения, общественных организаций и государственных структур к экологическим проблемам и обеспечит повышение экологической осведомленности.

ОФ «Центр медиаразвития»

Factchek.kg выпустит около 20 материалов на телевидении и 20 в Интернете на кыргызском и русском языках в формате расследований и проверки информации. Медиапартнером в этом проекте станет Next TV, онлайн-публикации будут сделаны на платформе factcheck.kg. Формат фактчекинга является новым в Кыргызстане, однако он показал хорошие результаты, поскольку материалы фактчека привлекают большую аудиторию. Идея начинается с продвижения навыков критического мышления и медиаграмотности граждан, а также повышения квалификации журналистов посредством журналистских расследований и проверки информации.

ОсОО Baykanur Mega (Next TV)

Сегодня Next TV активно транслирует политические, социальные и экономические новости. Ежедневно в эфир выходит не менее четырех новостных сюжетов на актуальные темы. Однако существующая служба новостей на кыргызском языке нуждается в дальнейшем совершенствовании с точки зрения повышения квалификации журналистов и модернизации оборудования.

Next TV намерен выпускать ежедневную 15-минутную новостную программу пять раз в неделю. Цель проекта – расширение доступа к ежедневной информации на кыргызском языке о событиях в государстве и охват более широкой аудитории.

ОО «Партнерская группа Прецедент»

Цель создания новостной службы сайта precedentinfo – юридическое просвещение, повышение правовой грамотности населения, предоставление общественности объективной и достоверной информации о происходящих судебных процессах, коррупционных и уголовных делах, других правовых событиях в республике.

В рамках проекта аудитория получит объективную и достоверную информацию о проводимых мероприятиях, которые позволят повысить уровень правовой грамотности населения. Юридическая служба новостей precedentinfo намерена выпустить 100 публикаций (16 в месяц) на кыргызском и русском языках. Материалы будут опубликованы на сайте www.precedentinfo.kg и распространятся через социальные сети Facebook, Instagram и Telegram.