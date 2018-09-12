Интерньюс объявляет конкурс идей на производство контента

Проект Интерньюс «Медиа-К» — это реклама, бизнес, объединение на медиарынке, новые системы ТВ-измерений и качественный местный контент.

Мы хотим, чтобы после успешного перехода на «цифру» и появления большого количества телеканалов в Кыргызстане, каждый из нас мог смотреть интересные, качественные и профессиональные телевизионные программы.

Мы хотим, чтобы онлайн-СМИ выпускали больше интересных, понятных аудитории мультимедийных историй, которые объединяют и развивают наше общество.

Именно поэтому Интерньюс объявляет конкурс идей на производство отечественного контента.

Конкурс открыт для всех телеканалов, онлайн-медиа, продакшн-студий и независимых продюсеров в КР.

Цель – больше качественных отечественных мультфильмов, сериалов, расследований, документальных фильмов, специальных репортажей, лонгридов, мультимедийных проектов и др.

В рамках конкурса Интерньюс не поддерживает производство художественных фильмов, социальных роликов и музыкальных клипов.

Тематика конкурса свободная.

Конкурс пройдет в три этапа:

1-й – конкурс идей

Мы просим заполнить онлайн-заявку с кратким описанием вашей идеи. Ограничений в темах нет. Творите, придумывайте, мечтайте! Мы ждем интересные, вдохновляющие предложения как по содержанию, так и по формату.

Дедлайн – 18.00 1 октября.

Самые интересные идеи пройдут во второй этап конкурса.

2-й – презентация идей

15 октября авторы лучших идей будут приглашены на специальную питчинг-сессию. Авторы или творческая группа в любой форме в течение пяти минут могут представить свою концепцию, доказав ее актуальность, реалистичность исполнения.

На этой презентации нужно продемонстрировать ваше представление о:

деталях производства;

бюджете проекта;

конечном продукте.

После презентации члены комиссии могут задать уточняющие вопросы и дать рекомендации для улучшения проектной идеи.

3-й – конкурс на получение гранта на производство контента

Авторам проектов, получившим предварительное одобрение, будет предоставлен месяц на доработку проекта, составление бюджета и подготовку необходимых документов на получение гранта.

Окончательное решение по финансированию контентных грантов будет принято конкурсной комиссией в конце ноября 2018 года.

По вопросам о проектных идеях обращайтесь к специалисту по производству контента Элиме Джапаровой по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 307) либо по электронному адресу: edzhaparova@internews.org.

По вопросам бюджета, заполнению форм и процедурам получения гранта обращайтесь к грант-менеджеру Нарынбеку Сариеву по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 306) либо по электронному адресу: nsariev@internews.org.