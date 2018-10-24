Интерньюс объявляет набор стипендиатов по журналистике данных

Проект Интерньюс «Медиа-К» впервые в этом году попробовал работать с шестью журналистами на долгосрочной основе для создания качественных историй на основе данных. Они работали в командах при поддержке и менторстве тренера и эксперта Анастасии Валеевой, которая открыла в Кыргызстане Школу данных в апреле 2018 года.

У нас получилось не только выпустить очень интересные и важные мультимедийные материалы на основе данных по миграции, прививкам, пособиям и проблемам ЛОВЗ, но и взрастить тренеров по журналистике данных.

Дата-стипендиаты Ныяз Ташматов, Мырзайым Жаныбек кызы, Азамат Касыбеков и Савия Хасанова были ассистентами тренера на региональном тренинге по дата-журналистике в Баткене. Две дата-стипендиатки Савия Хасанова и Мырзайым Жаныбек кызы провели обучение и были менторами команд на тренинге Школы зеленой журналистики данных. Савия Хасанова также выступила сотренером на ТОТ по журналистике данных в Монголии. Еще одна участница Анна Капушенко была руководителем группы летнего лагеря для молодежи DataCamp – 2018.

Также участники получили дополнительные навыки по работе с данными в рамках хакатона по дата-журналистике «Взломай бедность» и других тренингов, организованных Интерньюс, Школой данных и другими партнерами.

Азамат Касыбеков, участник программы дата-стипендий Интерньюс: «Во время обучения у меня изменилось мое журналистское мышление. Это совершенно новая логика работы с данными. И я думаю, что это будущее журналистики».

В этой программе нам помогают Всемирный банк и IDEM Institute, а также участвовали редакции «Кактус медиа», «Клооп» и «Ынтымак медиа».

В этом году мы объявляем набор новых стипендиатов!

Конкурс открыт для журналистов и студентов факультетов журналистики из Кыргызстана.

Крайний срок подачи заявок – 18.00 14 ноября 2018 года.

Как принять участие

Чтобы подать заявку, вам необходимо заполнить онлайн-форму.

Что даст участие в программе

Вы получите бесценные знания и навыки полного цикла по работе с данными (поиск, получение, чистка, уточнение, анализ, визуализация). Научитесь считать суммы, средние значения, проценты, прирост, пользоваться фильтром, работать со сводными таблицами, импортировать CSV в Excel и пользоваться функцией VLOOKUP (ВПР). Станете продвинутым пользователем таких дата-инструментов, как Инфограм, Датараппер, Табло и Флориш:

infogram.com www.datawrapper.de piktochart.com www.tableaufit.com

И, что немаловажно, сможете учить этому других!

Почему это важно

Истории на основе данных способны поднимать темы, волнующие общество, на качественно новый уровень. Журналистика данных способствует развитию более прозрачных и подотчетных правительств, участию граждан в принятии важных решений, а также решению сложных задач на основе открытых и больших данных.

Каков объем стипендии

Отобранные участники программы получат стипендию в размере 3 тысяч долларов США в год. При этом первые полгода вы должны продемонстрировать свои успехи в достижении запланированных задач. Это станет основанием для продления вашей стажировки на следующие шесть месяцев.

Сколько нужно работать

Стипендиаты будут работать в команде и публиковаться на базе одного из партнерских СМИ в рамках проекта «Медиа-К». В течение 12 месяцев от каждой команды ожидается создание шести инновационных материалов на основе данных, в том числе открытых данных. Участники программы должны быть готовы работать по заданной теме (в частности, создавать истории по искоренению бедности и повышению благосостояния в Кыргызстане).

Анастасия Валеева, тренер и ментор: «Журналистов данных в Кыргызстане можно пересчитать по пальцам. Это невероятно трудолюбивые, талантливые и очень востребованные специалисты. Стипендия Интерньюс – отличный шанс стать одним из них».

По всем вопросам обращайтесь к Валентине Галич по электронному адресу: vgalich@internews.org.

Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa—K») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360. Он направлен на повышение профессионализма и независимости СМИ, которые способствуют улучшению доступа граждан к разнообразной и сбалансированной, менее предвзятой информации, помогающей принимать обоснованные решения и отражать общественные интересы.