Интерньюс объявляет тендер на предоставление услуг

Представительство Интерньюс в Кыргызстане посредством тендерного предложения в целях подписания долгосрочного контракта просит представить подробное письменное предложение на заинтересованные услуги по:

предоставлению авиабилетов (для участников из Казахстана / Кыргызстана);

предоставлению корпоративного такси (для участников из Казахстана / Таджикистана);

предоставлению гостиницы (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

предоставлению перевода (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

предоставлению полиграфии (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

предоставлению курьера (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

ремонту / обслуживанию компьютерной и другой техники (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

предоставлению хозяйственных товаров для офисных нужд (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);

предоставлению кейтеринга (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана).

Крайний срок подачи – 3 мая 2018 года.

Интерньюс просит представить заявки по электронной почте на имя Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера (Skamchibekova@internews.org), с копиями на имя

— Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (ajanybekova@internews.org) (тендерные заявки по Кыргызстану), и

— Лейлы Дюсеновой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (Ldyussenova@internews.org) (тендерные заявки по Казахстану / Таджикистану).

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу:

г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 11-й этаж, офис Интерньюс;

г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр Almaty Tower ;

г. Душанбе, 1-й проезд Академиков Раджабовых,д. 7, кв. 1-4.

Интерньюс ищет надежных поставщиков, которые могут обеспечить оперативное реагирование на запросы.

Более детальную информацию вы можете получить в приложенных документах к данному тендеру (скачайте нужный документ- техзадание ниже:)

Техническое задание:

для авиа-агенств

для компьютерного обслуживания

для печатной продукции

для переводческих услуг

для поставки хозтоваров

для экспресс-почты

на услуги транспорта

для всех участников