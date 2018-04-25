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Интерньюс объявляет тендер на предоставление услуг

25 апреля 18
Теги: тендерыуслуги

Представительство Интерньюс в Кыргызстане посредством тендерного предложения в целях подписания долгосрочного контракта просит представить подробное письменное предложение на заинтересованные услуги по:

  • предоставлению авиабилетов (для участников из Казахстана / Кыргызстана);
  • предоставлению корпоративного такси (для участников из Казахстана / Таджикистана);
  • предоставлению гостиницы (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • предоставлению перевода (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • предоставлению полиграфии (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • предоставлению курьера (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • ремонту / обслуживанию компьютерной и другой техники (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • предоставлению хозяйственных товаров для офисных нужд (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
  • предоставлению кейтеринга (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана).

Крайний срок подачи – 3 мая 2018 года.

Интерньюс просит представить заявки по электронной почте на имя Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера (Skamchibekova@internews.org), с копиями на имя

— Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (ajanybekova@internews.org) (тендерные заявки по Кыргызстану), и

— Лейлы Дюсеновой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (Ldyussenova@internews.org) (тендерные заявки по Казахстану / Таджикистану).

Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу:

  • г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 11-й этаж, офис Интерньюс;
  • г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр Almaty Tower;
  • г. Душанбе, 1-й проезд Академиков Раджабовых,д. 7, кв. 1-4.

Интерньюс ищет надежных поставщиков, которые могут обеспечить оперативное реагирование на запросы.

Более детальную информацию вы можете получить в приложенных документах к данному тендеру (скачайте нужный документ- техзадание ниже:)

Техническое задание:

для авиа-агенств

для компьютерного обслуживания

для печатной продукции

для переводческих услуг

для поставки хозтоваров

для экспресс-почты

на услуги транспорта

для всех участников

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