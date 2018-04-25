Интерньюс объявляет тендер на предоставление услуг
Представительство Интерньюс в Кыргызстане посредством тендерного предложения в целях подписания долгосрочного контракта просит представить подробное письменное предложение на заинтересованные услуги по:
- предоставлению авиабилетов (для участников из Казахстана / Кыргызстана);
- предоставлению корпоративного такси (для участников из Казахстана / Таджикистана);
- предоставлению гостиницы (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- предоставлению перевода (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- предоставлению полиграфии (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- предоставлению курьера (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- ремонту / обслуживанию компьютерной и другой техники (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- предоставлению хозяйственных товаров для офисных нужд (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана);
- предоставлению кейтеринга (для участников из Казахстана / Кыргызстана / Таджикистана).
Крайний срок подачи – 3 мая 2018 года.
Интерньюс просит представить заявки по электронной почте на имя Сабины Камчибековой, регионального главного бухгалтера (Skamchibekova@internews.org), с копиями на имя
— Айсулуу Жаныбековой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (ajanybekova@internews.org) (тендерные заявки по Кыргызстану), и
— Лейлы Дюсеновой, бухгалтера / грант-менеджера проекта (Ldyussenova@internews.org) (тендерные заявки по Казахстану / Таджикистану).
Предложения должны быть представлены по электронной почте или лично по адресу:
- г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, 11-й этаж, офис Интерньюс;
- г. Алматы, ул. Байзакова, 280, бизнес-центр Almaty Tower;
- г. Душанбе, 1-й проезд Академиков Раджабовых,д. 7, кв. 1-4.
Интерньюс ищет надежных поставщиков, которые могут обеспечить оперативное реагирование на запросы.
Более детальную информацию вы можете получить в приложенных документах к данному тендеру (скачайте нужный документ- техзадание ниже:)
Техническое задание:
для компьютерного обслуживания