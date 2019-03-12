Интерньюс объявляет вакансию на должность руководителя проекта в Таджикистане

В рамках ожидаемого проекта Интерньюс ищет квалифицированных кандидатов на должность руководителя проекта в Таджикистане.

Просьба обратить внимание на то, что данная вакансия откроется только после получения финансирования.

Руководитель проекта будет координировать реализацию проектной деятельности и обеспечивать выполнение целей и задач проекта в Таджикистане в соответствии с программными документами. Он/она также несет ответственность за сбор данных для мониторинга и оценки проекта, реализацию программы малых грантов в республике, сотрудничество с партнерами и обеспечение связи с общественностью.

Руководитель проекта в Таджикистане базируется в Душанбе и подотчетен региональному директору Интерньюс в Центральной Азии.

Обязательное требование – в совершенстве знать таджикский и английский, знание других языков приветствуется.

Занятость полная.

Дедлайн: до 18.00 25 марта 2019 года.

Краткое описание должностных обязанностей:

ответственен за общую реализацию проекта в Таджикистане;

управляет и разрабатывает проектную документацию, руководит деятельностью сотрудников проекта;

тесно сотрудничает и координирует работу с партнерами, СМИ и другими организациями с целью достижения проектных целей и задач;

поддерживает тесное сотрудничество с другими руководителями Интерньюс;

координирует деятельность с региональными программами Интерньюс и другими глобальными программами;

контролирует и мониторит выполнение деятельности по предоставленным грантам партнерскими организациями;

контролирует выполнение плана по мониторингу и оценке с целью изучения достижений проектных целей и задач;

разрабатывает проектные предложения / готовит отчеты и бюджеты, а также регулярно предоставляет краткий обзор и отчеты донорам и партнерским организациям, по требованию;

опыт в медиазаконодательстве и/или в журналистике и в производстве контента приветствуется;

опыт работы в развивающихся странах, предпочтительно в Центральной Азии;

опыт в управлении проектами, финансируемыми агентствами по сотрудничеству Европейского союза или США или другими международными организациями;

управление бюджетом и расходами проекта;

представляет Интерньюс в Таджикистане на конференциях и других мероприятиях;

разрабатывает стратегии для Интерньюс в поддержку независимых СМИ в Таджикистане;

обеспечивает соблюдение местного законодательства и положений (Трудовой и Налоговый кодексы и др.), а также стандартов бухгалтерского учета;

другие обязанности, необходимые для успешного выполнения проекта.

Требования к кандидату:

высшее образование;

пять-десять лет опыта работы в аналогичной сфере, имевшей непосредственное отношение к руководству проектами;

опыт подготовки отчетов для донора;

опыт анализа и оценки результатов и воздействия для подготовки отчетов;

опыт по сбору и анализу качественных и количественных данных;

опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;

опыт работы руководителем;

свободное владение письменными и устными таджикским, русским и английским языками;

опыт работы в стрессовых ситуациях;

инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;

знание текущей медиасреды в Таджикистане.

Как подать заявку

Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu до 18.00 25 марта 2019 года.

Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.