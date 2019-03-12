Интерньюс объявляет вакансию на должность руководителя проекта в Таджикистане
В рамках ожидаемого проекта Интерньюс ищет квалифицированных кандидатов на должность руководителя проекта в Таджикистане.
Просьба обратить внимание на то, что данная вакансия откроется только после получения финансирования.
Руководитель проекта будет координировать реализацию проектной деятельности и обеспечивать выполнение целей и задач проекта в Таджикистане в соответствии с программными документами. Он/она также несет ответственность за сбор данных для мониторинга и оценки проекта, реализацию программы малых грантов в республике, сотрудничество с партнерами и обеспечение связи с общественностью.
Руководитель проекта в Таджикистане базируется в Душанбе и подотчетен региональному директору Интерньюс в Центральной Азии.
Обязательное требование – в совершенстве знать таджикский и английский, знание других языков приветствуется.
Занятость полная.
Дедлайн: до 18.00 25 марта 2019 года.
Краткое описание должностных обязанностей:
- ответственен за общую реализацию проекта в Таджикистане;
- управляет и разрабатывает проектную документацию, руководит деятельностью сотрудников проекта;
- тесно сотрудничает и координирует работу с партнерами, СМИ и другими организациями с целью достижения проектных целей и задач;
- поддерживает тесное сотрудничество с другими руководителями Интерньюс;
- координирует деятельность с региональными программами Интерньюс и другими глобальными программами;
- контролирует и мониторит выполнение деятельности по предоставленным грантам партнерскими организациями;
- контролирует выполнение плана по мониторингу и оценке с целью изучения достижений проектных целей и задач;
- разрабатывает проектные предложения / готовит отчеты и бюджеты, а также регулярно предоставляет краткий обзор и отчеты донорам и партнерским организациям, по требованию;
- опыт в медиазаконодательстве и/или в журналистике и в производстве контента приветствуется;
- опыт работы в развивающихся странах, предпочтительно в Центральной Азии;
- опыт в управлении проектами, финансируемыми агентствами по сотрудничеству Европейского союза или США или другими международными организациями;
- управление бюджетом и расходами проекта;
- представляет Интерньюс в Таджикистане на конференциях и других мероприятиях;
- разрабатывает стратегии для Интерньюс в поддержку независимых СМИ в Таджикистане;
- обеспечивает соблюдение местного законодательства и положений (Трудовой и Налоговый кодексы и др.), а также стандартов бухгалтерского учета;
- другие обязанности, необходимые для успешного выполнения проекта.
Требования к кандидату:
- высшее образование;
- пять-десять лет опыта работы в аналогичной сфере, имевшей непосредственное отношение к руководству проектами;
- опыт подготовки отчетов для донора;
- опыт анализа и оценки результатов и воздействия для подготовки отчетов;
- опыт по сбору и анализу качественных и количественных данных;
- опыт мониторинга расходов в соответствии с правилами и процедурами доноров;
- опыт работы руководителем;
- свободное владение письменными и устными таджикским, русским и английским языками;
- опыт работы в стрессовых ситуациях;
- инициативность и творческий подход в решении поставленных задач;
- знание текущей медиасреды в Таджикистане.
Как подать заявку
Отправьте резюме, минимум две рекомендации и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес Central-Asia-Info@internews.eu до 18.00 25 марта 2019 года.
Опишите, почему вы заинтересованы в этой позиции/вакансии и как ваши навыки и прошлый опыт подходят для этой должности.