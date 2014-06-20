Вакансии. Требуются переводчики на национальные языки в пяти странах ЦА
Проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества» объявляет вакансии на позицию переводчика.
Важно! Проект Интерньюс, финансируемый Европейским союзом, планирует нанять по одному переводчику на национальные языки c навыками SMM в Душанбе (таджикский язык), Ташкенте (узбекский), Ашхабаде (туркменский), Алматы (казахский) и Бишкеке (кыргызский).
Переводчик и SMM подотчетен региональному менеджеру по медиаграмотности и директору проекта.
Условия: 100-процентная занятость / пять дней в неделю.
Оклад: от €500 по результатам собеседования / опыта работы за 100-процентную занятость.
Длительность проекта: 11-12 месяцев.
Обзор вакансии
Переводчик и SMM занимается переводом текстов на национальный язык, помогает вести страницы проекта в социальных сетях на языке страны, где он базируется.
Краткое описание должностных обязанностей:
- ежедневно переводить тексты;
- публиковать посты на национальном языке на страницах в соцсетях;
- отвечать за обратную связь с пользователями социальных сетей;
- давать рекомендации контент-менеджерам по производству контента, ориентируясь на потребности аудитории соцсетей, говорящей на национальных языках;
- заниматься продвижением информации о медиакампании для целевой аудитории через социальные сети;
- оперативно сообщать о негативных, конфликтных ситуациях на страницах кампании в соцсетях на национальных языках;
- представлять доклад о технических проблемах / ошибках IT-персоналу проекта. Оказывать помощь и выполнение других обязанностей для обеспечения непрерывной работы медиакампании Интерньюс в своей стране и реализации проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества».
Требования к кандидату:
- от двух лет опыта работы в аналогичной сфере / области;
- опыт в текстовых переводах;
- приветствуется опыт в SMM;
- знание национального и русского языков.
Как подать резюме
Пожалуйста, отправьте резюме (максимум две страницы) и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес: central—asia—info@internews.eu с копией на amirkhanova.g@gmail.com.
Cрок вакансии: до закрытия позиций.
Важно! В теме письма обязательно укажите «Переводчик/SMM» и в какую из стран подаете резюме. Например: «Вакансия. Переводчик/SMM. Кыргызстан».
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