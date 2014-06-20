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Вакансии. Требуются переводчики на национальные языки в пяти странах ЦА

5 октября 18
Теги: SMM-специалиствакансииперевод

Проект «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества» объявляет вакансии на позицию переводчика.

Важно! Проект Интерньюс, финансируемый Европейским союзом, планирует нанять по одному переводчику на национальные языки c навыками SMM в Душанбе (таджикский язык), Ташкенте (узбекский), Ашхабаде (туркменский), Алматы (казахский) и Бишкеке (кыргызский).

Переводчик и SMM подотчетен региональному менеджеру по медиаграмотности и директору проекта.

Условия: 100-процентная занятость / пять дней в неделю.

Оклад: от €500 по результатам собеседования / опыта работы за 100-процентную занятость.

Длительность проекта: 11-12 месяцев.

Обзор вакансии

Переводчик и SMM занимается переводом текстов на национальный язык, помогает вести страницы проекта в социальных сетях на языке страны, где он базируется.

Краткое описание должностных обязанностей:

  • ежедневно переводить тексты;
  • публиковать посты на национальном языке на страницах в соцсетях;
  • отвечать за обратную связь с пользователями социальных сетей;
  • давать рекомендации контент-менеджерам по производству контента, ориентируясь на потребности аудитории соцсетей, говорящей на национальных языках;
  • заниматься продвижением информации о медиакампании для целевой аудитории через социальные сети;
  • оперативно сообщать о негативных, конфликтных ситуациях на страницах кампании в соцсетях на национальных языках;
  • представлять доклад о технических проблемах / ошибках IT-персоналу проекта. Оказывать помощь и выполнение других обязанностей для обеспечения непрерывной работы медиакампании Интерньюс в своей стране и реализации проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии посредством повышения медиаграмотности, эффективного освещения и регионального сотрудничества».

Требования к кандидату:

  • от двух лет опыта работы в аналогичной сфере / области;
  • опыт в текстовых переводах;
  • приветствуется опыт в SMM;
  • знание национального и русского языков.

Как подать резюме

Пожалуйста, отправьте резюме (максимум две страницы) и сопроводительное письмо (максимум одна страница) на электронный адрес: centralasiainfo@internews.eu с копией на amirkhanova.g@gmail.com.

Cрок вакансии: до закрытия позиций.

Важно! В теме письма обязательно укажите «Переводчик/SMM» и в какую из стран подаете резюме. Например: «Вакансия. Переводчик/SMM.  Кыргызстан».

Непомеченные резюме не будут рассмотрены.

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