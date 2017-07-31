Интерньюс окажет информподдержку Red Jolbors Fest

VI Центральноазиатский фестиваль рекламы Red Jolbors Fest в этом году традиционно пройдет в Бишкеке 16-17 сентября.

Он призван развивать центральноазиатский рынок маркетинга и рекламы посредством образовательных лекций и воркшопов, а также конкурса лучшей рекламы.

Прием заявок на участие в фестивале рекламы уже начался и закончится 10 августа.

Подать заявку можно на официальном сайте.

На этот раз представлены такие категории: «Рекламные ролики», «Кампания», «Печатная и наружная реклама», «Дизайн», Digital, «PR-кампании».

Подать работу можно в одну из более 30 номинаций.

В этом году оргкомитет мероприятия обновил номинации в категории Digital, а также добавил номинацию Copywriting&Storytelling в категорию Film.

Участников призвали не просто грузить свои работы на сайт и прикреплять описание, а оформлять кейсы. Это принятая практика на всех международных фестивалях рекламы. В кейсе обычно описывают задачу, решение, результаты.

Принять участие в мероприятии могут рекламные, коммуникационные, креативные агентства, студии, бюро и digital-агентства, бизнес-компании и фрилансеры из государств Центральной Азии и Азербайджана.

Также подать заявку на Red Jolbors Fest могут рекламные и креативные агентства стран СНГ с работами для клиентов из Центральноазиатского региона.