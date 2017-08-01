Интерньюс отобрал шесть новых стипендиатов по дата-журналистике на 2019 год

На конкурс поступило 23 заявки: 7 – из Ошской области, 16 – из Бишкека. Среди заявителей были одна студентка АУЦА и 22 журналиста.

Отбор стипендиатов основывался на таких критериях, как:

наличие профессионального опыта в сфере журналистики данных;

качество представленного портфолио;

предлагаемые темы для разработки дата-историй;

намерение применить полученные знания и навыки в перспективе;

количество времени, которое кандидат готов уделять для подготовки дата-историй.

В конкурсном отборе стипендиатов принимала участие тренер по журналистике данных, преподаватель АУЦА Анастасия Валеева.

Советник по онлайн-медиа Представительства Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич отметила, что на первом этапе отбора комиссия сформировала шорт-лист из девяти кандидатов, которые более всего соответствовали вышеуказанным критериям и приглашены на второй этап отбора.

«Второй этап отбора проходил в формате интервью, где оценивались такие навыки, как практический опыт создания журналистских материалов, предрасположенность и опыт работы в команде, опыт работы с данными, владение языками (русский и кыргызский), тайм-менеджмент, лидерство, подготовка материалов к публикации и опыт проведения тренингов», — подчеркнула Анастасия Валеева.

В итоге принято решение одобрить следующих шестерых заявителей на получение стипендии по журналистике данных:

Асель Сооронбаева – журналист-фрилансер, сотрудничает с Politmer.kg, Kaktus.Media, CABAR.asia, Vlast.kg. Айдай Беделбек кызы – редактор веб-сайта, ОРТРК «Ынтымак» (Ош). Назигуль Жусупова – корреспондент, АКИpress. Суйумкан Уланбек кызы – студентка АУЦА, стажируется в Coda Story. Алмира Абидинова – журналист, T-Media (Ош). Улукбек уулу Ырысбек – журналист, «Азаттык».

Дата-истории стипендиатов 2019 года будут публиковаться на сайтах «Азаттык», Kaktus.Media, АКИpress, ОРТРК «Ынтымак» и T-Media.

Это онлайн-площадки редакций, в которых стипендиаты работают или с которыми они сотрудничают.

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