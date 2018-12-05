Интерньюс поддержал Космическую программу Kloop Media

Интерньюс предоставил грант Kloop Media для обучения еще 100 женщин и девочек основам робототехники и спутникового строительства, а также окажет поддержку в запуске первого спутника Кыргызстана в космос.

Эта поддержка инициатив Kloop Media поможет выстроить организационную устойчивость и заложить фундамент для расширения доступа населения к независимой информации, а также поспособствует реализации Космической программы, которую основатели этой медиаорганизации инициировали весной 2018 года.

Запущены Школа спутникостроения и программа тренингов для женщин и девушек, которые катастрофически мало представлены в области науки и техники в Кыргызской Республике.

Девушки часто сталкиваются со стереотипами и стигматизацией, когда они пытаются продвинуться в этих областях, хотя в стране имеется несколько примеров женщин, достойных подражания, на чей опыт могут смело рассчитывать девушки из Центральной Азии, интересующиеся наукой и техникой.

В рамках обязательств по обеспечению гендерного равенства в республике, равного доступа к информации и по обучению в области СМИ Kloop Media в течение последних двух лет организовывал курсы по программированию, робототехнике и созданию спутников для молодых женщин.

В рамках предоставляемого Интерньюс гранта Kloop Media проведет пять двухнедельных курсов для 20 женщин и девушек в области робототехники и спутникового строительства с ведущими тренерами при содействии пяти стипендиатов, молодых женщин, принимавших участие в предыдущем раунде обучения Kloop Media по спутниковому строительству. Эти пять девушек будут руководить строительством небольшого спутника (до одного килограмма) nanosatelite (известный как TubeSat).

Группа построит три прототипа и попытается запустить хотя бы один из них на орбиту. Тренинги по строительству спутников научат участников использовать 3D-принтер, станок с ЧПУ (для управления производственными инструментами с помощью компьютера), лазерный резак и другое оборудование, а также платформу электронного прототипирования Arduino для программирования спутника.

Сотрудники Kloop Media и участники курса подготовят не менее 50 материалов для СМИ, описывающих процесс на веб-сайте Kloop Media и в социальных сетях, чтобы охватить, по предварительным оценкам, до полумиллиона человек в Кыргызстане.

Эти материалы (так же как и публикации в других средствах массовой информации) помогут преодолеть некоторые стереотипы и стигматизацию, связанные с женщинами в STEM (наука, технологии, инженерия и математика), и вдохновить девочек и других молодых женщин в стране и по всей Центральной Азии продолжать свой интерес к науке, технике и технологиям.

Программа поможет фонду Kloop Media выстроить свой имидж как организации, предоставляющей медиатренинги и передовые навыки молодежи ЦА. Кроме того, это поможет привлечь внимание доноров, рекламодателей и спонсоров, которые обычно не рассматривают возможность финансирования медиаорганизации.

В то же время фандрайзинг продолжается. Организации и частные лица могут оказать материальную и финансовую поддержку этому вдохновляющему проекту.

Стать донатом Космической программы можно здесь.

Фото на главной kloop.kg