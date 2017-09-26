Главная / «Лаборатория медиа и социальных инноваций» / Интерньюс поддержал производство мультимедийного контента на тему выборов

Интерньюс поддержал производство мультимедийного контента на тему выборов

26 сентября 17

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРК «Ынтымак» и ИА «24.kg» подготовили серию видеоинфографик и микровидео, таймлинию, лонгрид, интерактивные онлайн-карточки и тест и видеоопросы на кыргызском, русском, узбекском и английском языках.

Содержание мультимедийных материалов направлено на повышение уровня знаний граждан о своих избирательных правах и пополнение их представления о претендентах на пост президента Кыргызстана новыми для них и, что немаловажно, документально подтвержденными сведениями. Это способствует более объективному отношению к кандидатам и более критичной оценки их предвыборных обещаний.

Благодаря проекту граждане также получили информацию, связанную с введением биометрии, и статистику о числе избирателей в республике и за границей, показатели по областям и анализ явки избирателей на последних выборах.

Основные кандидаты на пост президента КР: кто они?

 

Сработается ли новый президент с депутатами?

 

Число избирателей в КР и за границей, показатели по областям. Анализ явки избирателей на последних выборах

Сандар сүйлөйт: Кыргызстандагы шайлоочулар жана участкалар

Ынтымак Media Group 发布于 2017年8月25日

Обязанности президента по новой редакции Конституции 

Жаңы Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарында кандай өзгөрүүлөр болду?

Ынтымак Media Group 发布于 2017年9月8日

Выборы — 2017: что решит ваш голос? 

Сизнинг овозингиз қанчалик аҳамиятга эга?

Ынтымак Media Group Ўзбекча 发布于 2017年9月6日

Что делать в случае обнаружения ошибки или неточности в ФИО, а также отсутствия в списке избирателей?

Президент сайловида овоз беришингиз учун участкангизни ўзгартиришни истасангиз…..

Ынтымак Media Group Ўзбекча 发布于 2017年8月24日

Тест на знание полномочий президента

Ким президент бўла олади ва давлат раҳбарининг қандай ҳуқуқлари бор? ТЕСТ

Поделиться

Похожие записи:

Тренинг по безопасности журналистов выявил их дальнейшую необходимость Дата: 10 февраля 15
Мастерская по дрон-журналистике Дата: 8 августа 17
Открытая Азия: «Гудбай, Америка!» Дата: 8 января 14