Интерньюс поддержал производство мультимедийного контента на тему выборов
ТРК «Ынтымак» и ИА «24.kg» подготовили серию видеоинфографик и микровидео, таймлинию, лонгрид, интерактивные онлайн-карточки и тест и видеоопросы на кыргызском, русском, узбекском и английском языках.
Содержание мультимедийных материалов направлено на повышение уровня знаний граждан о своих избирательных правах и пополнение их представления о претендентах на пост президента Кыргызстана новыми для них и, что немаловажно, документально подтвержденными сведениями. Это способствует более объективному отношению к кандидатам и более критичной оценки их предвыборных обещаний.
Благодаря проекту граждане также получили информацию, связанную с введением биометрии, и статистику о числе избирателей в республике и за границей, показатели по областям и анализ явки избирателей на последних выборах.
Основные кандидаты на пост президента КР: кто они?
Сработается ли новый президент с депутатами?
Число избирателей в КР и за границей, показатели по областям. Анализ явки избирателей на последних выборах
Сандар сүйлөйт: Кыргызстандагы шайлоочулар жана участкалар
由 Ынтымак Media Group 发布于 2017年8月25日
Обязанности президента по новой редакции Конституции
Жаңы Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарында кандай өзгөрүүлөр болду?
由 Ынтымак Media Group 发布于 2017年9月8日
Выборы — 2017: что решит ваш голос?
Сизнинг овозингиз қанчалик аҳамиятга эга?
由 Ынтымак Media Group Ўзбекча 发布于 2017年9月6日
Что делать в случае обнаружения ошибки или неточности в ФИО, а также отсутствия в списке избирателей?
Президент сайловида овоз беришингиз учун участкангизни ўзгартиришни истасангиз…..
Тест на знание полномочий президента
Ким президент бўла олади ва давлат раҳбарининг қандай ҳуқуқлари бор? ТЕСТ