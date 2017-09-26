Интерньюс поддержал производство мультимедийного контента на тему выборов

ТРК «Ынтымак» и ИА «24.kg» подготовили серию видеоинфографик и микровидео, таймлинию, лонгрид, интерактивные онлайн-карточки и тест и видеоопросы на кыргызском, русском, узбекском и английском языках.

Содержание мультимедийных материалов направлено на повышение уровня знаний граждан о своих избирательных правах и пополнение их представления о претендентах на пост президента Кыргызстана новыми для них и, что немаловажно, документально подтвержденными сведениями. Это способствует более объективному отношению к кандидатам и более критичной оценки их предвыборных обещаний.

Благодаря проекту граждане также получили информацию, связанную с введением биометрии, и статистику о числе избирателей в республике и за границей, показатели по областям и анализ явки избирателей на последних выборах.

Основные кандидаты на пост президента КР: кто они?

Сработается ли новый президент с депутатами?

Число избирателей в КР и за границей, показатели по областям. Анализ явки избирателей на последних выборах

Сандар сүйлөйт: Кыргызстандагы шайлоочулар жана участкалар 由 Ынтымак Media Group 发布于 2017年8月25日

Обязанности президента по новой редакции Конституции

Жаңы Конституция боюнча президенттин ыйгарым укуктарында кандай өзгөрүүлөр болду? 由 Ынтымак Media Group 发布于 2017年9月8日

Выборы — 2017: что решит ваш голос?

Сизнинг овозингиз қанчалик аҳамиятга эга? 由 Ынтымак Media Group Ўзбекча 发布于 2017年9月6日

Что делать в случае обнаружения ошибки или неточности в ФИО, а также отсутствия в списке избирателей?

Президент сайловида овоз беришингиз учун участкангизни ўзгартиришни истасангиз….. 由 Ынтымак Media Group Ўзбекча 发布于 2017年8月24日

Тест на знание полномочий президента