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Интерньюс помогает телеканалу в Оше развивать мультимедийный формат

21 сентября 17
Теги: Анна СухачеварезиденцияТРК "Ош Пирим"

Представительство Интерньюс в Кыргызстане организовало очередную трехдневную резиденцию на телеканале «Ош Пирим» с участием медиаэдвайзера из Алматы Анны Сухачевой в рамках проекта newsroom2.0.

ТРК «Ош Пирим» вещает с 2011 года. Его передачи показывают в Оше, Кара-Суу и Узгене Ошской области, в Сузаке, Базар-Коргоне, Ноокене, Ала-Буке и Аксы Джалал-Абадской области. Эфир телеканала доступен для некоторых приграничных участков Андижанской, Ферганской и Наманганской областей соседнего Узбекистана.

«Ош Пирим» дает информацию о политико-экономической ситуации в стране, достижениях в сельском хозяйстве, социальных проблемах населения, предлагает зрителям программы о спорте, образовании, туризме и религии.

Сайт oshpirim.kg запустили летом прошлого года, а в начале текущего перевели на платформу WordPress. Ранее сотрудников обучили привлечению аудитории на сайт, ведению рекламной деятельности, использованию социальных сетей.

Медиаэдвайзер из Алматы Анна Сухачева в Оше.

Как отметил генеральный продюсер телеканала Алымбек Апызаков, за короткий срок работники ТВ получили большой объем полезной информации. В частности, в рамках последней резиденции, которая прошла в южной столице с 19 по 21 сентября, Анна Сухачева рассказала о том, как найти темы для сюжетов, как использовать открытые данные, дала ссылки на сайты, где их можно найти.

Журналисты научились создавать контент для сайта телеканала с применением инфографики и визуализации данных. Также команду телеканала научили использовать на практике онлайн-сервисы и инструменты для подготовки мультимедийных материалов для сайта.

Редактор портала Ныяз Ташматов добавил, что сайт теперь выходит в обновленном формате, также появилась его мобильная версия.

Репортеры научились создавать тесты и опросы для сайта, используя онлайн-сервисы.

Сотрудники ТРК «Ош Пирим»

Анна Сухачева заметила, что за прошедший год прошло несколько подобных резиденций на телеканале «Ош Пирим», произошло обновление версии портала, где стали выходить материалы, более близкие к международным стандартам подачи новостей.

Посмотреть сюжет о помощи Интерньюс ТРК «Ош Пирим» на кыргызском языке можно здесь:

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