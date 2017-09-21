Интерньюс помогает телеканалу в Оше развивать мультимедийный формат

Представительство Интерньюс в Кыргызстане организовало очередную трехдневную резиденцию на телеканале «Ош Пирим» с участием медиаэдвайзера из Алматы Анны Сухачевой в рамках проекта newsroom2.0.

ТРК «Ош Пирим» вещает с 2011 года. Его передачи показывают в Оше, Кара-Суу и Узгене Ошской области, в Сузаке, Базар-Коргоне, Ноокене, Ала-Буке и Аксы Джалал-Абадской области. Эфир телеканала доступен для некоторых приграничных участков Андижанской, Ферганской и Наманганской областей соседнего Узбекистана.

«Ош Пирим» дает информацию о политико-экономической ситуации в стране, достижениях в сельском хозяйстве, социальных проблемах населения, предлагает зрителям программы о спорте, образовании, туризме и религии.

Сайт oshpirim.kg запустили летом прошлого года, а в начале текущего перевели на платформу WordPress. Ранее сотрудников обучили привлечению аудитории на сайт, ведению рекламной деятельности, использованию социальных сетей.

Как отметил генеральный продюсер телеканала Алымбек Апызаков, за короткий срок работники ТВ получили большой объем полезной информации. В частности, в рамках последней резиденции, которая прошла в южной столице с 19 по 21 сентября, Анна Сухачева рассказала о том, как найти темы для сюжетов, как использовать открытые данные, дала ссылки на сайты, где их можно найти.

Журналисты научились создавать контент для сайта телеканала с применением инфографики и визуализации данных. Также команду телеканала научили использовать на практике онлайн-сервисы и инструменты для подготовки мультимедийных материалов для сайта.

Редактор портала Ныяз Ташматов добавил, что сайт теперь выходит в обновленном формате, также появилась его мобильная версия.

Репортеры научились создавать тесты и опросы для сайта, используя онлайн-сервисы.

Анна Сухачева заметила, что за прошедший год прошло несколько подобных резиденций на телеканале «Ош Пирим», произошло обновление версии портала, где стали выходить материалы, более близкие к международным стандартам подачи новостей.

Посмотреть сюжет о помощи Интерньюс ТРК «Ош Пирим» на кыргызском языке можно здесь: