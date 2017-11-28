Интерньюс принимает участие в разработке политики «Открытые данные»

Директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова в понедельник, 27 ноября, приняла участие в совещании по разработке и реализации политики «Открытые данные» и вступлению в партнерство международной инициативы «Открытое правительство» (Open Government Partnership).

Эту встречу инициировал премьер-министр Сапар Исаков, который отметил важность реализации данного проекта и подчеркнул, что внедрение политики «Открытые данные» является ключевым этапом продвижения национальной программы «Таза коом» и частью стратегии и плана мероприятий Open Government Partnership.

Он заявил участникам совещания, что КР как поистине демократическая страна должна внедрить политику «Открытые данные».

— Максимальная доступность информации, открытость и подотчетность госорганов являются важными факторами сближения власти с народом, повышения доверия населения к нашей работе. Цифровые данные являются топливом для цифровой экономики и бизнеса нового формата, – подчеркнул Исаков.

По словам премьера, данная мера позволит значительно упростить ведение предпринимательской деятельности, облегчит ведение бизнеса, а также повысит инвестиционную привлекательность государства.

Советник главы правительства Гульнура Торалиева отметила, что в настоящее время ведется активная работа по присоединению Кыргызстана к международной инициативе Open Government Partnership и внедрению политики «Открытые данные» в стране. Планируется внедрение данной политики в пилотном режиме на базе восьми министерств и ведомств республики.

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов проинформировал, что в рамках проекта ожидается масштабная работа по оцифровке архива и материалов государственных органов. Государственной регистрационной службе поручено ускорить работу по решению организационных и финансовых вопросов по оцифровке данных и архивов госорганов с привлечением более 200 человек с ограниченными возможностями здоровья.

В совещании приняли участие советники премьер-министра Талант Султанов и Гульнура Торалиева, председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов, глава общественного совета Министерства финансов Бакыт Сатыбеков, старший координатор программ Всемирного банка Глобальной практики развития информационно-коммуникационных технологий Олег Петров, старший специалист по развитию государственного сектора Всемирного банка Эмиль Абдыкалыков, директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова, менеджер программы «Свобода информации» Фонда «Сорос – Кыргызстан» Лира Самыкбаева и независимый эксперт Варвара Локтева.

Источник: gov.kg

Фото пресс-службы правительства.