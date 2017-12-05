Интерньюс принимает заявки на институциональные гранты для СМИ и онлайн-медиа

Бишкек, Кыргызстан.

В рамках проекта «Инициатива поддержки независимости медиа» (Мedia—K) объявляется прием заявок на институциональные гранты для средств массовой информации и онлайн-медиа.

Крайний срок подачи – 16.00 (бишкекское время) 22 декабря 2017 года.

Открыто для средств массовой информации и онлайн-медиа Кыргызской Республики.

Интерньюс в Кыргызстане приглашает частные, общественные электронные СМИ, а также онлайн-медиа подавать заявки на получение всесторонней помощи для усиления конкурентоспособности своих медиакомпаний.

Эта поддержка будет оказана в рамках проекта Мedia-K, который финансируется USAID в партнерстве с FHI360.

В рамках проекта Интерньюс намерен поддерживать партнеров по следующим направлениям:

эффективное использование исследований аудитории;

разрабатотка и реализация плана стратегического развития;

производство цифрового контента с использованием инновационных форматов для расширения гражданского участия и обеспечения доступа к сбалансированной информации.

В открытом конкурсе отберут пять ключевых партнеров для первого года сотрудничества. Отобранные ключевые партнеры получат возможность дальнейшей расширенной помощи при условии демонстрации прогресса по всем направлениям, который будет оцениваться на основе итогов мониторинга и оценки.

Отобранные ключевые партнеры получат софинансирование от Интерньюс для реализации их собственных планов стратегического развития. Вклад Интерньюс в эти планы будет заключаться в консультациях и проведении тренингов по коммерческой деятельности СМИ, онлайн-медиа, производству контента.

Также Интерньюс софинансирует покупку необходимого технического оборудования, производство актуального контента и создание публикаций на основе открытых данных.

В рамках проекта в течение первого года Интерньюс окажет поддержку ключевым медиапартнерам по следующим направлениям:

Интерньюс обеспечит пять ключевых партнеров данными исследования зрительской аудитории («М-Вектор», «Волна-8»). Это медиаисследование заложит основу для оценки достигнутого прогресса партнерскими СМИ. Предполагается реализовать меры для увеличения рекламных доходов (индивидуальная работа и консультативная поддержка для присоединения к рекламным сетям, расширение использования нативной рекламы, разработка и ценообразование привлекательных рекламных/спонсорских пакетов, использование данных исследований и замеров телеаудитории для эффективной работы с рекламодателями, привлечение местного бизнеса и т. д.). Проведение тренингов по улучшению количества и качества цифрового контента, производимого ключевыми партнерами для различных мультимедийных платформ. Менторство по вопросам права, бизнес-процессов, создания конвергентного медиаконтента. Софинансирование закупок программного обеспечения и технического оборудования для производства конвергентной продукции, оптимизация рабочих процессов, видеомонтажа и редактирования материалов.

Годовой грантовый бюджет для каждого партнера – от 25 тысяч до 50 тысяч долларов США.

На грантовую помощь могут претендовать частные или общественные медиаорганизациии, зарегистрированные на территории КР. Это могут быть кыргызскоязычные, русскоязычные, а также мультиязычные СМИ и медиа, работающие на любой из платформ: ТВ, радио, печатные и интернет-издания.

Ключевые партнеры будут отобраны по следующим критериям:

Критерии оценки

Видение и стандарты:

— четкое видение будущего развития медиа и представление плана стратегического развития на 2018-2020 годы, где определены области для поддержки со стороны Мedia-К. Также должны быть представлены план действий, бюджет (включая собственные средства для реализации плана) на 2018-й и программная сетка вещания для телеканалов;

— независимая редакционная политика;

— демонстрация приверженности к поддержанию профессиональных стандартов журналистской этики (с приложением примеров соответствующих материалов).

Кадровый и профессиональный потенциал:

— профессиональная и полностью сформированная команда;

— последовательное соблюдение или стремление к высоким журналистским стандартам этики, профессионализма и производства;

— готовность инвестировать в разработку и производство высококачественного цифрового контента (на основе письма с обязательством о выделении средств в собственном бюджете партнера для плана стратегического развития);

— мотивация для активной работы в таких областях, как бизнес-менеджмент, маркетинг, продажа и исследование аудитории;

— поддержка многообразия в коллективе (трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья, с разнообразным этическим, религиозным, культурным происхождением);

— открытость к инновационным решениям, что должно быть продемонстрировано в проекте плана стратегического развития;

— возможность распределять время для долгосрочной работы с консультантами;

— умение четко определять существующую аудиторию и способность иметь стратегию по отношению к конкретным сегментам целевой аудитории.

Финансовые и технические возможности:

— технический, финансовый, управленческий потенциал: медиаорганизации должны продемонстрировать свою финансовую устойчивость, представить пакет финансовых документов за последние три года (финансовый отчет – бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменениях капитала, по возможности отчет аудиторской проверки и грантовая история, количество производимого и закупаемого контента в бюджетных цифрах, инвентаризационный список имеющегося оборудования и программного обеспечения);

— готовность сделать собственный вклад, равный 20-50% от суммы гранта;

— ежегодный собственный взнос в электронную систему измерения аудитории (пипл-метры) – не менее 10% от суммы гранта в период реализации проекта;

— членство в Ассоциации индустриального медиакомитета.

Онлайн-деятельность:

— присутствие онлайн и SMM;

— наличие нескольких медиаплатформ, портфолио мультимедийных публикаций;

— наличие возможности для производства конвергентного медиаконтента.

Список требуемых документов для подающих заявку:

— заполненная форма заявки (скачать форму можно здесь);

— проект плана стратегического развития медиаорганизации на 2018-2020 годы, где обозначены цели в рамках проекта, включая информацию о кадровых и других ресурсах, выделяемых на проект, а также сумма и структура собственного вклада в проект;

— план действий на 2018-й и проект бюджета (скачать форму можно здесь);

— программная сетка вещания (для телеканалов);

— документы, подтверждающие регистрацию СМИ в Министерстве юстиции КР и разрешение на право вещания от департамента информации Министерства культуры, информации и туризма КР;

— портфолио значимых публикаций или материалов;

— резюме основных участников проекта и их должностные инструкции;

— пакет финансовых документов за последние три года (финансовый отчет – бухгалтерский баланс, отчет о прибыли и убытках, отчет об изменениях капитала, по возможности отчет аудиторской проверки);

— грантовая история (если имеется);

— объем произведенного и закупленного контента в статьях и бюджетных показателях за 2017 год;

— инвентаризационный лист имеющегося в пользовании оборудования и программного обеспечения;

— ссылки на контакты прошлых и нынешних партнеров.

Инструкция по подаче заявки

Всем заинтересованным СМИ и онлайн-медиа необходимо загрузить требуемые документы в Google drive и предоставить Интерньюс открытый доступ к ним.

Ссылки на папку с документами необходимо отправить по адресу

kg-grants@internews.org с пометкой «Поддержка ключевых партнеров MEDIA-К».

За дополнительной информацией обращайтесь к Нарынбеку Сариеву: nsariev@internews.org,

тел. +996 (312) 98-68-80.