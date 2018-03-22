Интерньюс принимает заявки на участие в тренинге по привлечению аудитории

23-25 апреля 2018 года Интерньюс в Кыргызстане проведет тренинг для тренеров (ТОТ) по привлечению аудитории с целью создания пула местных экспертов, имеющих знания и профессиональные навыки работы с анализом данных для медиа.

Ожидается, что ТОТ поможет собрать специалистов, способных проводить недорогие по стоимости мероприятия по оценке популярности медийных продуктов, корректировать стратегии по производству контента с учетом предпочтений, продемонстрированных медиааудиторией для выстраивания доверительных отношений.

К участию в тренинге приглашаются местные медиаэксперты и бизнес-консультанты, работающие как с традиционными СМИ (ТВ-компании), так и с онлайн-изданиями.

Тренинг проведет Мишель Фостер – международный эксперт по медиаменеджменту и маркетиингу, помогающая медийным организациям во всем мире улучшить их производительность.

Мишель Фостер дважды была стипендиатом программы Knight International Journalism и входит в совет Фонда независимой журналистики (Independent Journalism Foundation). Имеет множество наград в области рекламы за выдающиеся достижения в инновациях и лидерстве на рынке. Ее часто приглашают для публичных выступлений по вопросам медиаменеджмента.

После тренинга каждый участник имеет возможность представить собственную проектную идею для привлечения аудитории в медиакомпании, которую они представляют. Фрилансерам предоставляется возможность для реализации своей идеи в любой другой медиаорганизации на основе анализа аудитории и ее интересов. Шесть лучших проектов получат финансовую поддержку от Интерньюс в КР.

Предложенные идеи могут включать проекты по следующим направлениям:

— на основе социальных медиа, привлекающие аудиторию к обсуждению медиаконтента;

— проведение серии мероприятий для привлечения массовой аудитории;

— внедрение новых способов получения обратной связи от аудитории;

— проведение серии тренингов по вовлечению аудитории для журналистов и редакторов в регионах и др.

К участнию в тренинге приглашаются специалисты, соответствующие нижеперечисленным критериям:

— с опытом сбора и анализа данных;

— с опытом работы медиатренером;

— знакомые со стратегиями по привлечению аудитории;

— имеющие ясное понимание применения полученных знаний и навыков после тренинга.

Заполните онлайн-заявку для участия.

Крайний срок подачи заявок: 16.00 30 марта 2018 года.

По любым вопросам обращайтесь к Валентине Галич, специалисту по онлайн-медиа, по электронному адресу vgalich@internews.org либо по тел. + 996 (312) 98-68-80 (доб. 302).

Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызской Республике в партнерстве с FHI 360.