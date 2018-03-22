Интерньюс принимает заявки на участие в тренинге по привлечению аудитории
23-25 апреля 2018 года Интерньюс в Кыргызстане проведет тренинг для тренеров (ТОТ) по привлечению аудитории с целью создания пула местных экспертов, имеющих знания и профессиональные навыки работы с анализом данных для медиа.
Ожидается, что ТОТ поможет собрать специалистов, способных проводить недорогие по стоимости мероприятия по оценке популярности медийных продуктов, корректировать стратегии по производству контента с учетом предпочтений, продемонстрированных медиааудиторией для выстраивания доверительных отношений.
К участию в тренинге приглашаются местные медиаэксперты и бизнес-консультанты, работающие как с традиционными СМИ (ТВ-компании), так и с онлайн-изданиями.
Тренинг проведет Мишель Фостер – международный эксперт по медиаменеджменту и маркетиингу, помогающая медийным организациям во всем мире улучшить их производительность.
Мишель Фостер дважды была стипендиатом программы Knight International Journalism и входит в совет Фонда независимой журналистики (Independent Journalism Foundation). Имеет множество наград в области рекламы за выдающиеся достижения в инновациях и лидерстве на рынке. Ее часто приглашают для публичных выступлений по вопросам медиаменеджмента.
После тренинга каждый участник имеет возможность представить собственную проектную идею для привлечения аудитории в медиакомпании, которую они представляют. Фрилансерам предоставляется возможность для реализации своей идеи в любой другой медиаорганизации на основе анализа аудитории и ее интересов. Шесть лучших проектов получат финансовую поддержку от Интерньюс в КР.
Предложенные идеи могут включать проекты по следующим направлениям:
— на основе социальных медиа, привлекающие аудиторию к обсуждению медиаконтента;
— проведение серии мероприятий для привлечения массовой аудитории;
— внедрение новых способов получения обратной связи от аудитории;
— проведение серии тренингов по вовлечению аудитории для журналистов и редакторов в регионах и др.
К участнию в тренинге приглашаются специалисты, соответствующие нижеперечисленным критериям:
— с опытом сбора и анализа данных;
— с опытом работы медиатренером;
— знакомые со стратегиями по привлечению аудитории;
— имеющие ясное понимание применения полученных знаний и навыков после тренинга.
Заполните онлайн-заявку для участия.
Крайний срок подачи заявок: 16.00 30 марта 2018 года.
По любым вопросам обращайтесь к Валентине Галич, специалисту по онлайн-медиа, по электронному адресу vgalich@internews.org либо по тел. + 996 (312) 98-68-80 (доб. 302).
Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Медиа-К») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызской Республике в партнерстве с FHI 360.