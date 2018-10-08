Интерньюс провел очередную резиденцию на ОРТРК «Ынтымак»

Советники проекта «Медиа-К» провели глубокую резиденцию по всем аспектам медийной деятельности на ОРТРК «Ынтымак» в Оше.

В ходе резиденции в конце сентября проведена большая совместная работа по оптимизации работы ТВ и онлайн-редакций и созданию объединенной мультимедийной редакции.

Выездная работа проводилась советником по онлайн Валентиной Галич, координатором по тренингам и производству контента Элимой Джапаровой, советником по контенту Азаматом Тынаевым, советником по бизнесу Назик Чекировой при участии приглашенного из России специалиста Сергея Колотовкина.

Телерадиокомпания «Ынтымак» довольно продолжительное время движется к созданию конвергентной редакции, когда нет четкого деления на отдельные редакции ТВ, радио и сайта, а журналисты обладают навыками работы как с текстами, так и с аудио-, видеоматериалами.

По словам Элимы Джапаровой, перед «Ынтымак» в настоящее время стоит задача – стать реальной объединенной мультимедийной редакцией.

Сергей Колотовкин отметил проблему, которую имеют многие СМИ, – перекос в распространении информации с сайта, где половина трафика достигается через соцсети и 98 процентов дает Facebook.

«Подача и упаковка многих материалов не учитывают особенности восприятия контента в Интернете, форматы и т. д. ТВ-сюжеты и темы с хорошими просмотрами в YouTube зачастую никак не набирают просмотры на сайте», — сказал он.

По словам специалиста, имеются проблемы с посещаемостью сайта, слабые технические возможности по оперативному размещению контента, кадровые пертурбации в коллективе ОРТРК.

Сергей Колотовкин увидел положительные моменты и сильные стороны редакции «Ынтымак», которые уже сложились. В частности, он подчеркнул, что между сотрудниками ТВ-отдела и сайта нет противостояния, люди готовы общаться и помогать друг другу независимо от того, кто на какой платформе работает, редакции ТВ-новостей и Интернета работают в одном ньюсруме.

Ментор также отметил хорошие профессиональные навыки журналистов. Они умеют писать тексты и для сайта, могут монтировать видео и звук, знают онлайн-сервисы. Чувствуется, что с ними уже хорошо поработали.

«Увидел готовность работников обучаться, заинтересованность в процессе и легкость в усвоении новой информации. Во время резиденции некоторые сотрудники ТВ проявляли желание развиваться дальше. Они видели интернет-канал, который поможет донести их ТВ-контент до новой аудитории», — сообщил Сергей Колотовкин.

Пример мультимедийной публикации с фото и видео для сайта:

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Валентина Галич помогла сотрудникам ОРТРК в Оше запустить WhatsApp-канал для распространения контента «Ынтымак». Этот новый канал распространения контента и привлечения аудитории выбран с учетом результатов исследования уровня медиаграмотности Института медиа полиси, где отмечается, что 90,3 процента опрошенных кыргызстанцев заходят в Интернет для обмена сообщениями в мессенджере WhatsApp.

Помимо WhatsApp-канала, в настоящее время у «Ынтымак» имеются аккаунты в таких социальных сетях, как Facebook, Twitter, Instagram и «Одноклассники».

«Мы помогли запустить новый YouTube-канал ТВ-отдела, провели мониторинг по соблюдению авторских прав и возможностей этого канала. Также ответственным работникам разъяснены основные правила YouTube по соблюдению авторских прав для пользователей. Кроме того, провели работу по техническому переоформлению YouTube-канала», — заметила Валентина Галич.

По ее словам, контент радио «Ынтымак FM» набрал 6 570 часов просмотра за последние 12 месяцев, и число подписчиков набралось более 1 365. Для повышения профессиональных навыков сотрудников проведены мастер-классы по использованию основных инструментов YouTube при создании контента для своего канала.

В ходе резиденции проведена серьезная работа по реорганизации сайта yntymak.kg, где заархивирована русскоязычная версия.

Также советник по онлайн провела мастер-класс по использованию онлайн-сервисов для создания short-видео, редактирования и сжатия фото, создания дизайна и анимации для постов на сайте и социальных сетей, а также познакомила сотрудников с особенностями и форматом работы SMM.

Азамат Тынаев проанализировал возможности и способности как технической, так и творческой части коллектива создавать качественный, актуальный и привлекательный контент для аудитории ОРТРК «Ынтымак». По его мнению, необходимо решить вопрос технического оснащения журналистов флагманскими моделями смартфонов и необходимым набором периферийных устройств и аксессуаров для возможности самодостаточного производства мультимедийных продуктов при продуманности интеграции мобильных видеоматериалов с нуждами телеканала.

«Важно произвести частичную оптимизацию штата, чтобы без привлечения дополнительных ресурсов направить в интернет-службу редакции хотя бы двух журналистов», — сказал советник по контенту.

По его словам, необходимо сделать полный анализ работы сайта и затем подготовить концепт его развития, выработать его новую информационную политику.

О летней резиденции на ОРТРК «Ынтымак» читайте ниже: