Интерньюс провел выездные резиденции для ключевых партнеров на юге Кыргызстана

В рамках проекта «Meдиa-К» команда Интерньюс в КР активно работает с ключевыми партнерами. Это семь независимых СМИ, которым оказывается институциональная поддержка, проводятся консультации и тренинги сотрудников, чтобы стимулировать их для выпуска собственной продукции, увеличить размещение более привлекательного мультимедийного контента и для усиления рекламных возможностей.

Сотрудники Интерньюс периодически проводят выездные резиденции для медиа, расположенных в Баткене и Оше.

Радио «Салам»

В конце мая проведена двухдневная работа с сотрудниками «Салам медиа» в Баткене.

Советник по бизнесу Назик Чекирова рассказала о том, как партнеры могут использовать данные последнего исследования аудитории СМИ, чтобы повысить рекламные поступления.

«Несмотря на то что уровень проникновения радио сократился в 2017 году на 16,1 процента (по сравнению с 2015-м), «Салам медиа», будучи единственной частной радиостанцией, вещающей в Баткенской области, имеет потенциал для роста. По показателю ADR радиостанция находится на 13-м месте в ТОП-20 по республике», — отметила она.

Перед руководством радио стоит задача – к концу текущего года быть готовым представить рекламодателям обновленное коммерческое предложение.

В ходе резиденции при участии специалистов Элимы Джапаровой, Валентины Галич, Назик Чекировой и Курманбека Макешева определены стратегические цели, конкретизированы аудитория и возможные новые проекты, уточнены вопросы технического оснащения радиостанции.

«Нам нужно производить такой контент, который будет полезен и актуален для жителей Баткена и области», – подчеркнула директор радио Улукбу Амирова.

Радиостанция намерена расширить аудиторию за счет использования площадок социальных медиа и канала на YouTubе.

Последующая работа с партнером будет направлена на расширение рекламных инструментов радио «Салам», тесную коммуникацию с рекламодателями и повышение потенциала менеджмента в области монетизации медиа.

ОРТРК «Ынтымак»

Общественная телерадиокомпания «Ынтымак» имеет более устойчивую базу для развития. У нее есть свой сайт, страницы в соцсетях и канал на YouTubе.

В ходе прошедшей в конце мая резиденции вещателю помогли оснастить студию для записи дубляжа, поскольку «Ынтымак» дает информацию населению на трех языках – кыргызском, узбекском и русском, охватывая события, касающиеся основных этнических групп региона.

С переходом на цифровой формат вещания ОРТРК «Ынтымак» сумела нарастить свою аудиторию в сельских регионах, в основном в Баткенской области, немного меньше в Ошской и Джалал-Абадской.

Директор «Ынтымак» Толкун Эрмекбаев отметил быстро меняющуюся ситуацию на медиарынке, так как часть аудитории, особенно молодежь, предпочитает получать информацию через приложения в мобильном телефоне.

Перед телерадиоканалом как ключевым партнером Интерньюс стоит задача – наладить бизнес-процессы в редакции с учетом ее трансформации в конвергентную.

В ходе резиденции проведены консультации, как улучшить планирование и организацию работы редакции, службы новостей, а также по применению на практике профессиональных стандартов в содержании и форме новостных материалов.

По словам Элимы Джапаровой, на телеканале идет наращивание производства собственного контента, начинаются две новые программы с донорскими организациями. Привлеченный тренер будет работать с ними для повышения профессиональных навыков творческого коллектива в создании мультимедийных материалов, сказала она.

Конвергентная редакция предусматривает активную работу всех площадок, в том числе в вопросах привлечения рекламодателей.

Совместно с коммерческим отделом обсуждены продажи не только телевизионного эфира, но и на радио и онлайн. В зависимости от категории бренда, «Ынтымак» может предложить медиапланирование с использованием рекламных инструментов на телеканале, радио и сайте медиа.

Фото internews.kg