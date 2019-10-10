Интерньюс в КР объявляет конкурс на запуск дата-отделов в редакциях

Проект Интерньюс «Медиа-К» два года успешно работает с журналистами на долгосрочной основе для создания качественных историй на основе данных. Дата-журналисты работают в командах при поддержке и менторстве тренера и эксперта Анастасии Валеевой, которая в апреле прошлого года открыла Школу данных.

За это время мы выпустили очень интересные и важные мультимедийные материалы на основе данных о проблемах отечественного здравоохранения, образования, ранних родов и др. Некоторые из дата-материалов стали известны за пределами республики. Международная журналистская сеть (Ijnet) включила работу дата-стипендиатов Савии Хасановой и Анны Капушенко об экономических проблемах Кыргызстана в число самых интересных журналистских проектов 2018 года на русском языке.

Публикации наших дата-стипендиатов о доступе к информации и правосудию в судебной системе КР и проблеме ранних родов получили широкое обсуждение экспертного сообщества в рамках серии открытых дискуссий «DataСреда».

В этой программе нам помогают Всемирный банк, IDEM Institute, ОФ «Школа данных». Редакции, с которыми мы работаем: «Кактус Медиа», «Клооп», «Ынтымак Медиа», «Азаттык», «АКИpress» и «Т-Медиа».

Интерньюс объявляет набор дата-стипендиатов от редакций на 2020 год!

В этом году мы расширяем условия конкурса и предлагаем редакциям создать у себя дата-отделы. Редакции могут заявить от двух до пяти сотрудников, которые будут вместе работать над производством дата-статей. После прохождения стипендиальной программы Интерньюс в КР по журналистике данных заявленные журналисты должны не менее года проработать в своих редакциях.

Мы принимаем также индивидуальные заявки от журналистов, однако в приоритете конкурса будут заявки от редакций, имеющих намерение создать дата-отделы.

Крайний срок подачи заявок – 18.00 14 ноября 2019 года.

Как принять участие

Необходимо заполнить онлайн-форму здесь.

Важно! Если заявку подает редакция, то онлайн-форму должен заполнить каждый журналист, участвующий в программе дата-стипендий.

Что даст участие в программе

Вы получите бесценные знания и навыки полного цикла по работе с данными (поиск, получение, чистка, анализ, визуализация). Научитесь считать суммы, средние значения, проценты, прирост, пользоваться фильтром, работать со сводными таблицами, импортировать CSV в Excel и пользоваться функцией VLOOKUP (ВПР). Станете продвинутым пользователем таких дата-инструментов, как infogram.com, www.datawrapper.de и flourish.studio . И, что немаловажно, сможете учить этому других, а также создавать уникальные истории на основе данных, которые способны менять мир в лучшую сторону.

Почему это важно

Истории на основе данных способны поднимать темы, волнующие общество, на качественно новый уровень. Журналистика данных способствует созданию условий для более прозрачных и подотчетных правительств, участию граждан в принятии важных решений, а также решению сложных задач на основе открытых и больших данных.

Каков объем стипендии

Отобранные редакции получат грантовое финансирование от Интерньюс на развитие своих дата-отделов и создание материалов на основе данных при менторской поддержке. При этом в первые полгода они должны продемонстрировать свои успехи в достижении запланированных задач. Это станет основанием для продления стажировки.

Обучение

В программе предусмотрены два интенсивных обучающих курса по пять дней каждый, в январе и июле 2020 года, а также поддержка ментора Анастасии Валеевой и соменторов в подготовке статей.

Сколько нужно работать

Стипендиаты будут работать в команде отобранных редакций. В течение 12 месяцев от каждой команды ожидается создание как минимум 10 инновационных материалов на основе данных, в том числе открытых. Участники программы должны быть готовыми работать по заданной теме (часть историй будет посвящена искоренению бедности и повышению благосостояния в Кыргызстане).

По всем вопросам обращайтесь к Валентине Галич по электронному адресу vgalich@internews.org.

Проект «Инициатива поддержки независимости медиа» («Meдиa-K») финансируется USAID и реализуется Представительством Интерньюс в Кыргызстане в партнерстве с FHI360. Он направлен на повышение профессионализма и независимости СМИ, которые способствуют улучшению доступа граждан к разнообразной и сбалансированной, менее предвзятой информации, помогающей принимать обоснованные решения и отражать общественные интересы.

Фото internews.kg