Главная / Главные новости / Интерньюс в КР объявляет тендер на поставку аудио- и видеооборудования

Интерньюс в КР объявляет тендер на поставку аудио- и видеооборудования

9 октября 19

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет тендер на приобретение оборудования для Тренингового центра.

 

Техническая спецификация (скачать)

 

Поставка: офис Представительства Интерньюс в КР.

 

Окончательный срок представления тендерных заявок – 16.00 21 октября 2019 года.

 

Заявки на участие в тендере (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес- центр «Асыл-Таш», 11-й этаж, офис Представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Все налоги и сборы по поставляемому оборудованию, предусмотренные законодательством КР, должны быть оплачены поставщиком.

Оборудование, нуждающееся в сертификации Госагентства связи, должно иметь его сертификат.

Электропитание всего поставляемого оборудования должно соответствовать  стандарту 220V/50Hz (вилка Тип F или соответствующая используемым стандартам в КР).

Предоплата – не более 30 процентов.

 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +996 (555) 35-80-82  (технический директор Курманбек Макешев).

 

 

Поделиться

Похожие записи:

В Бишкеке состоялась встреча директоров частных телекомпаний Дата: 23 сентября 14
Новый дизайн сайта ОТРК: перемены к лучшему? Дата: 29 декабря 14
Журналисты в Кыргызстане добились увольнения чиновника Дата: 12 июня 19