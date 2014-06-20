Интерньюс в КР объявляет тендер на поставку аудио- и видеооборудования

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет тендер на приобретение оборудования для Тренингового центра.

Техническая спецификация (скачать)

Поставка: офис Представительства Интерньюс в КР.

Окончательный срок представления тендерных заявок – 16.00 21 октября 2019 года.

Заявки на участие в тендере (с указанием стоимости, сроков поставки и гарантийного обслуживания, подписью руководителя и печатью) в закрытых конвертах принимаются по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115/1, бизнес- центр «Асыл-Таш», 11-й этаж, офис Представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Все налоги и сборы по поставляемому оборудованию, предусмотренные законодательством КР, должны быть оплачены поставщиком.

Оборудование, нуждающееся в сертификации Госагентства связи, должно иметь его сертификат.

Электропитание всего поставляемого оборудования должно соответствовать стандарту 220V/50Hz (вилка Тип F или соответствующая используемым стандартам в КР).

Предоплата – не более 30 процентов.

Дополнительную информацию можно получить по тел. +996 (555) 35-80-82 (технический директор Курманбек Макешев).