Интерньюс в КР презентовал проект TRACK по расследовательской журналистике

В Бишкеке 10 октября рассказали подробности о новом проекте TRACK (Transparency through Reporting & Advocacy Campaigns in Kyrgyzstan). Этот многоплановый проект нацелен на поддержку отечественной расследовательской журналистики для ее качественного развития.

«Мы будем помогать в заявленной властями борьбе с коррупцией. Для этого нужны сильные СМИ и проведение качественных журналистских расследований, но они требуют больших усилий и затрат редакций. Надеемся, что в результате реализации проекта число редакций и журналистов-расследователей увеличится в разы», – заявила на презентации директор Представительства Интерньюс в Кыргызстане Элина Каракулова.

Председатель наблюдательного совета Фонда расследовательской журналистики имени Уланбека Эгизбаева Султан Каназаров отметил рост степени влияния журналистов-расследователей на позитивные изменения в обществе, что власти уже не могут проигнорировать результаты проведенных расследований.

«Это большой процесс, и он меняет нашу реальность», – сказал он.

Руководитель проекта TRACK Азамат Тынаев рассказал об этапах проекта, который рассчитан на 18 месяцев.

Проект TRACK будет включать интенсивный обучающий курс по расследовательской журналистике с привлечением сертифицированных тренеров с богатым практическим опытом. Эти тренеры в качестве менторов далее будут сопровождать журналистские расследования участников проекта.

Будет использован потенциал НПО по проведению информационных кампаний (эдвокаси-кампаний) в поддержку и защиту расследовательской деятельности СМИ и гражданских журналистов. По итогам проекта намечаются организация и проведение национального форума журналистов-расследователей «Чындык».

Азамат Тынаев также подробно рассказал об истории развития жанра расследований в стране, подчеркнув вклад журналиста «Азаттыка» Уланбека Эгизбаева, серии расследований Kloop.kg «Самара-гейт». Он отметил значимость награды за журналистское расследование «Говори ТВ» – первое место в номинации «Власть и общество» на I Центральноазиатском конкурсе MediaCamp Award – 2019.

Азамат Тынаев обратился к редакторам с призывом поддержать своих сотрудников, которые будут участвовать в этом проекте, и создать им максимально комфортные условия для прохождения обучения на тренингах.

В ближайшее время Интерньюс в КР опубликует на сайте и в социальных сетях объявление о том, кто и как может участвовать в обучающих тренингах, и о получении грантов на проведение расследований, каковы критерии отбора.

Фото internews.kg