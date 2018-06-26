Интерньюс в КР проводит семинар «Управление онлайн-редакцией»

Интерньюс в Кыргызстане приглашает журналистов онлайн-медиа на семинар «Управление онлайн-редакцией».

Главный тренер – Всеволод Пуля.

Для кого семинар?

Для главных редакторов и профильных сотрудников, управляющих онлайн-медиа.

Когда?

7-8 июля 2018 года. Начало в 10.00.

Где?

Офис Интерньюс в КР.

Как принять участие?

Необходимо заполнить онлайн-форму до 2 июля 2018 года включительно.

Что дальше?

Двадцать участников пригласят на семинар по телефону или электронной почте.

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Всеволод Пуля — главный редактор международного проекта Russia Beyond, сооснователь агентства MediaToolbox, ведущий рубрики о новых медиа в журнале «Журналист», старший преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ им. Ломоносова.

Редакция Russia Beyond рассказывает о России на 13 языках для ежемесячной аудитории в 30 млн человек. MediaToolbox консультирует СМИ и другие компании, помогая им развивать коммуникации и повышать эффективность работы в цифровой среде.

Работал экспертом и медиааналитиком для Альянса независимых региональных издателей (АНРИ) и Гильдии издателей периодической печати (ГИПП). Провел более 50 тренингов и вебинаров о мультимедийной журналистике и управлении редакцией для АНРИ, ГИПП, образовательной программы Thomson Reuters, а также для многих российских редакций и вузов.

Основные тезисы обучающих сессий:

Меняется производство: от ручного труда к автоматизации.

Меняется конкуренция: от производства контента к его дистрибуции.

Меняется тактика: от гонки за кликами к вовлечению.

Меняется аналитика: от больших данных к «умным».

Меняются модели заработка: от рекламы и подписки к сервисам.

Всех, кто получит приглашение, мы ждем у нас в офисе по адресу: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115, бизнес-центр «Асыл-Таш», 11-й этаж (вход со стороны ул. Гоголя, выше пр. Чуй). Начало в 10.00.

По дополнительным вопросам обращайтесь к специалисту Интерньюс по онлайн-медиа Валентине Галич по e-mail vgalich@internews.org или по тел. 0 (312) 986-880.