Объявляется запрос коммерческих предложений по визуальному сопровождению форума «Медиа топтоо – 2019»

Представительство Интерньюс в Кыргызстане 27-28 апреля 2019 года проведет Второй Индустриальный форум «Медиа топтоо» и просит заинтересованных лиц предоставить коммерческое предложение на следующие виды услуг:

Разработка визуальной концепции мероприятия в едином стиле (логотип «Медиа топтоо» имеется), включая, но не ограничиваясь:

— дизайн оформления места проведения («Асанбай-центр»);

— дизайн анонса мероприятия в Интернете;

— дизайн промопродукции.

Срок: не позднее 4 марта 2019 года.

Разработка видеоанонса форума (хронометраж от 15 до 30 секунд) на кыргызском и русском языках.

Срок: не позднее 18 марта 2019 года.

Разработка плашек и отбивок (не более трех) для использования на экране при переходах по программе форума.

Срок: не позднее 29 марта 2019 года.

Разработка промостраницы мероприятия.

Пример: официальная страница Индустриального форума «Медиа топтоо – 2018»

Срок: не позднее 5 апреля 2019 года.

Заявки могут подавать индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Поставщикам услуг необходимо заполнить онлайн-форму заявки, в которой должны быть:

копия свидетельства о регистрации юридического лица (для юридических лиц);

краткая информация об организации с указанием опыта работы;

ссылки на примеры аналогичных работ;

коммерческое предложение с указанием стоимости услуг в разрезе четырех видов, заявленных в объявлении.

Крайний срок подачи коммерческих предложений – 17.00 18 февраля 2019 года.

В порядке информации ссылка на форум «Медиа топтоо» 2018 года:

В случае возникновения дополнительных вопросов звоните Назик Чекировой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 304) в рабочие дни с 09.00 до 18.00 либо пишите на почту: nchekirova@internews.org.

Индустриальный форум «Медиа топтоо» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI 360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).