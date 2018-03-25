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Интерньюс возобновляет ежегодную премию в сфере журналистики «Стремление»

25 марта 18
Теги: конкурс "Стермеление"Конкурс для журналистов

Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет о проведении национального конкурса «Стремление» в сфере профессиональной журналистики.

Он призван способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний страны.

Уровень производства и распространения информации – показатель состояния открытости общества. Поэтому важно, чтобы все производители новостей ясно осознавали свою гражданскую и профессиональную ответственность перед обществом и аудиторией.

В состав профессионального жюри конкурса приглашены ведущие журналисты, медиаэксперты, аккредитованные корреспонденты международных информационных компаний и представители медиаорганизаций. Оценивая работы, они будут руководствоваться следующими критериями:

  • социальная значимость избранной темы;
  • соблюдение точности, сбалансированности и беспристрастности;
  • качество и глубина исследования;
  • оригинальность подачи;
  • инновационный подход в визуальном оформлении.

К участию в конкурсе приглашаются сотрудники ТВ- и онлайн-редакций, а также независимые журналисты, опубликовавшие свои материалы с 1 января по 31 декабря 2017 года.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

  • «Лучший новостной материал»;
  • «Лучший специальный репортаж/лонгрид»;
  • «Лучшее журналистское расследование».

Специальная номинация конкурса «Измени одну жизнь»

В рамках этой номинации рассматриваются публикации и видеосюжеты, оказавшие существенное позитивное влияние на судьбы героев.

Подробнее о способах и сроках подачи смотрите в Положении о конкурсе.

Прием заявок до 30 марта.

Онлайн-заявка

форма (скачать) Письмо от руководства о согласии.

В случае возникновения вопросов звоните специалисту по производству и контенту Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) (рабочие дни с 9.00 до 18.00) либо пишите на почту ejaparova@internews.org.

Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).

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