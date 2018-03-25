Интерньюс возобновляет ежегодную премию в сфере журналистики «Стремление»
Представительство Интерньюс в Кыргызстане объявляет о проведении национального конкурса «Стремление» в сфере профессиональной журналистики.
Он призван способствовать развитию информационной сферы и повышению профессионализма работников медиакомпаний страны.
Уровень производства и распространения информации – показатель состояния открытости общества. Поэтому важно, чтобы все производители новостей ясно осознавали свою гражданскую и профессиональную ответственность перед обществом и аудиторией.
В состав профессионального жюри конкурса приглашены ведущие журналисты, медиаэксперты, аккредитованные корреспонденты международных информационных компаний и представители медиаорганизаций. Оценивая работы, они будут руководствоваться следующими критериями:
- социальная значимость избранной темы;
- соблюдение точности, сбалансированности и беспристрастности;
- качество и глубина исследования;
- оригинальность подачи;
- инновационный подход в визуальном оформлении.
К участию в конкурсе приглашаются сотрудники ТВ- и онлайн-редакций, а также независимые журналисты, опубликовавшие свои материалы с 1 января по 31 декабря 2017 года.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший новостной материал»;
- «Лучший специальный репортаж/лонгрид»;
- «Лучшее журналистское расследование».
Специальная номинация конкурса «Измени одну жизнь»
В рамках этой номинации рассматриваются публикации и видеосюжеты, оказавшие существенное позитивное влияние на судьбы героев.
Подробнее о способах и сроках подачи смотрите в Положении о конкурсе.
Прием заявок до 30 марта.
форма (скачать) Письмо от руководства о согласии.
В случае возникновения вопросов звоните специалисту по производству и контенту Элиме Джапаровой по тел. 0 (312) 98-68-80 (доб. 307) (рабочие дни с 9.00 до 18.00) либо пишите на почту ejaparova@internews.org.
Конкурс «Стремление» организован в рамках долгосрочного проекта «Медиа-К» по развитию независимых медиа в Кыргызстане, который реализуется Интерньюс в партнерстве с FHI360 и финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).