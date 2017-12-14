Исследование «Медиапредпочтения населения Кыргызстана», 8-я волна, 2017 год

Исследовательско-консалтинговая компания «М-Вектор» презентовала результаты 8-й волны ежегодного исследования медиарынка КР.

Основные цели и задачи данного исследования: анализ предпочтений жителей страны в сфере медиа, развитие отечественного рынка медиа, а также представление пользователям практической информации для принятия решений на регулярной основе.

Медиаисследование – ежегодное исследование компании «М-Вектор», которое регулярно проводится в Кыргызстане с 2011 года.

В рамках изучения медиапредпочтений населения республики сотрудники компании «М-Вектор» провели опрос среди 2 167 респондентов от 14 лет и старше.

Медиаисследование проводилось в семи областях КР, а также в Бишкеке и Оше (всего охвачено более 140 населенных пунктов городской и сельской местности). Вопросы затронули пять ключевых блоков: телевидение, цифровое вещание, радио, Интернет и газеты.

Результаты исследования и материалы презентации будут полезны представителям медиасообщества, специалистам в сфере массовых коммуникаций, представителям международных и донорских организаций.

В отчете можно узнать текущий рейтинг СМИ, долю зрительской аудитории, средний размер дневной и недельной аудитории телеканалов и радиостанций Кыргызстана, а также получить портрет целевой аудитории в разрезе основных демографических показателей: пол, возраст, уровень дохода и др.

Проект реализован компанией «М-Вектор» в партнерстве с Фондом «Сорос – Кыргызстан» и Представительством Интерньюс в КР.

Полная презентация медиаисследования