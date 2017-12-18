Исследование: оценка уровня медиаграмотности населения Кыргызстана

Первое в Центральной Азии страновое исследование уровня медиаграмотности населения в КР представлено 15 декабря в Бишкеке.

Опрос проводился ОФ «Институт медиа полиси» по заказу Фонда «Сорос – Кыргызстан».

Количественное и качественное измерение проводилось с 1 сентября по 30 ноября 2017 года. Размер выборки для количественного опроса составил 1 200 респондентов (1 респондент равен одному домохозяйству). Объектами исследования являлись мужчины и женщины от 16 лет и старше.

Метод опроса – личное/живое интервью face-to-face в домохозяйстве. Опрос проводился в семи областях и двух городах республиканского значения.

В рамках качественного исследования проведены кабинетные исследования, 21 глубинное интервью с экспертами, 13 фокус-групп в шести областях, два кейса.

По словам руководителя проекта Бегаим Усеновой, перед исследователями ставились вопросы, позволяющие понять, как жители республики используют медиа для участия, взаимодействия и создания контента.

«Важный вывод по результатам исследования: в КР динамично растет потребление новостного контента через социальные сети и мессенджеры. Людям все сложнее определить достоверность информации, где правда, а где фейк. При этом многие этого не осознают, необдуманно потребляя и распространяя подобную информацию», — отмечает она.

И. о. исполнительного директора Фонда «Сорос – Кыргызстан» Нуриана Картанбаева считает, что существующие процессы в медиапространстве гораздо сложнее и глубже, чем это представлялось ранее: у населения низкое осознание необходимости ответственного потребления информации и поведения в интернет-пространстве, отсутствуют знания об информационной и правовой грамотности.

На презентации исследования отмечено, что мировая тенденция, когда наблюдается спад потребления информации из телевидения и растет потребление информации из Интернета, и в КР становится актуальной среди разных возрастных групп.

В Кыргызстане растет доля населения, пользующегося смартфонами. 57% опрошенных указали, что смотрят передачи и фильмы со смартфона.

Полную презентацию исследования можно посмотреть ниже:



