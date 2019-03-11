IWPR в Центральной Азии объявляет вакансию на позицию координатора проекта в Бишкеке

Региональный офис IWPR в ЦА открывает позицию на должность координатора проекта по Центральной Азии в Бишкеке.

Координатор подотчетен региональному директору IWPR по Центральной Азии.

Размер заработной платы определяется в зависимости от навыков и опыта кандидата. Данная вакансия предусматривает прохождение испытательного срока.

Крайний срок подачи заявок – 12 марта 2019 года в 17.00 (GMT +6).

Начало работы – 1 апреля 2019-го.

Институт по освещению войны и мира ищет заинтересованного кандидата для работы над проектом IWPR по развитию новых медиа в Центральной Азии.

Данная должность включает в себя повседневное управление проектом IWPR, достижение всех целей и задач проекта, обеспечение своевременного и точного мониторинга и отчетности, надлежащей и эффективной связи с организациями-партнерами, бенефициарами и сотрудниками IWPR по Центральной Азии и донорских организаций.

Задачи и обязанности:

разработать детальную стратегию и план практической работы над проектами;

провести оценку потребностей проекта и управлять выполнением проектных работ;

организовать проведение исследования о состоянии производства и потребления медиаконтента в республиках Центральной Азии, представить его результаты;

разработать учебные блоки на новых носителях, включающие результаты произведенного исследования;

наладить сотрудничество с партнерскими академическими учреждениями и средствами массовой информации / отдельными журналистами, государственными органами, привлекать их в качестве партнеров по проекту и оказывать им поддержку в рамках проекта;

определить и нанять консультантов для проведения обучающих семинаров для партнеров и представителей СМИ;

разработать, организовать и провести обучающие мероприятия для партнеров и работников СМИ;

разрабатывать, организовывать и проводить другие мероприятия, в том числе медиамарафоны, конкурсы и медиашколы для ОГО и представителей СМИ.

Требования к кандидатам:

высшее образование в области журналистики в аккредитованном учебном заведении;

не менее чем трехлетний опыт работы в международных проектах, предпочтительно по развитию СМИ или в аналогичном секторе;

опыт работы по производству и разработке контента по новым медиа;

опыт проведения исследования по медиа;

опыт организации и проведения мероприятий по развитию СМИ;

опыт мониторинга хода реализации проекта;

финансовый менеджмент;

умение внедрять системы и процедуры;

умение проектировать и реализовывать программы по медиа и развитию;

работа над несколькими приоритетами в очень сжатые сроки;

опыт управления персоналом с различными навыками и опытом.

Знания и навыки:

глубокое понимание статуса СМИ, образования и журналистики в Центральноазиатском регионе;

умение устанавливать и поддерживать контакты с представителями правительства, научных учреждений и СМИ;

свободное владение русским языком в письменной и устной формах;

свободное владение одним из языков Центральноазиатского региона желательно;

свободное владение английским языком до уровня, необходимого для рабочего общения, отчетности и разговоров;

креативность, проактивность и умение работать самостоятельно;

способность мыслить системно;

умение анализировать и распространять повествовательную информацию;

умение составлять четкое, убедительное письменное содержание;

внимание к деталям;

сильные межличностные и коммуникативные навыки;

навыки публичных выступлений.

Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме с сопроводительным письмом и рекомендательными письмами с пометкой «Координатор проекта по ЦА» по электронному адресу iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net.

Документы принимаются до 17.00 (GMT +6) 12 марта 2019 года. Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Подробнее смотрите на сайте cabar.asia.

Источник: cabar.asia