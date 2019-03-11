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IWPR в Центральной Азии объявляет вакансию на позицию координатора проекта в Бишкеке

11 марта 19
Теги: IWPRвакансиякоординатор проектаЦентральная Азия

Региональный офис IWPR в ЦА открывает позицию на должность координатора проекта по Центральной Азии в Бишкеке.

Координатор подотчетен региональному директору IWPR по Центральной Азии.

Размер заработной платы определяется в зависимости от навыков и опыта кандидата. Данная вакансия предусматривает прохождение испытательного срока.

Крайний срок подачи заявок 12 марта 2019 года в 17.00 (GMT +6).

Начало работы – 1 апреля 2019-го.

Институт по освещению войны и мира ищет заинтересованного кандидата для работы над проектом IWPR по развитию новых медиа в Центральной Азии.

Данная должность включает в себя повседневное управление проектом IWPR, достижение всех целей и задач проекта, обеспечение своевременного и точного мониторинга и отчетности, надлежащей и эффективной связи с организациями-партнерами, бенефициарами и сотрудниками IWPR по Центральной Азии и донорских организаций.

Задачи и обязанности:

  • разработать детальную стратегию и план практической работы над проектами;
  • провести оценку потребностей проекта и управлять выполнением проектных работ;
  • организовать проведение исследования о состоянии производства и потребления медиаконтента в республиках Центральной Азии, представить его результаты;
  • разработать учебные блоки на новых носителях, включающие результаты произведенного исследования;
  • наладить сотрудничество с партнерскими академическими учреждениями и средствами массовой информации / отдельными журналистами, государственными органами, привлекать их в качестве партнеров по проекту и оказывать им поддержку в рамках проекта;
  • определить и нанять консультантов для проведения обучающих семинаров для партнеров и представителей СМИ;
  • разработать, организовать и провести обучающие мероприятия для партнеров и работников СМИ;
  • разрабатывать, организовывать и проводить другие мероприятия, в том числе медиамарафоны, конкурсы и медиашколы для ОГО и представителей СМИ.

Требования к кандидатам:

  • высшее образование в области журналистики в аккредитованном учебном заведении;
  • не менее чем трехлетний опыт работы в международных проектах, предпочтительно по развитию СМИ или в аналогичном секторе;
  • опыт работы по производству и разработке контента по новым медиа;
  • опыт проведения исследования по медиа;
  • опыт организации и проведения мероприятий по развитию СМИ;
  • опыт мониторинга хода реализации проекта;
  • финансовый менеджмент;
  • умение внедрять системы и процедуры;
  • умение проектировать и реализовывать программы по медиа и развитию;
  • работа над несколькими приоритетами в очень сжатые сроки;
  • опыт управления персоналом с различными навыками и опытом.

Знания и навыки:

  • глубокое понимание статуса СМИ, образования и журналистики в Центральноазиатском регионе;
  • умение устанавливать и поддерживать контакты с представителями правительства, научных учреждений и СМИ;
  • свободное владение русским языком в письменной и устной формах;
  • свободное владение одним из языков Центральноазиатского региона желательно;
  • свободное владение английским языком до уровня, необходимого для рабочего общения, отчетности и разговоров;
  • креативность, проактивность и умение работать самостоятельно;
  • способность мыслить системно;
  • умение анализировать и распространять повествовательную информацию;
  • умение составлять четкое, убедительное письменное содержание;
  • внимание к деталям;
  • сильные межличностные и коммуникативные навыки;
  • навыки публичных выступлений.

Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме с сопроводительным письмом и рекомендательными письмами с пометкой «Координатор проекта по ЦА» по электронному адресу iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net

Документы принимаются до 17.00 (GMT +6) 12 марта 2019 года. Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.

Подробнее смотрите на сайте cabar.asia.

Источник: cabar.asia

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