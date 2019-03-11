IWPR в Центральной Азии объявляет вакансию на позицию координатора проекта в Бишкеке
Региональный офис IWPR в ЦА открывает позицию на должность координатора проекта по Центральной Азии в Бишкеке.
Координатор подотчетен региональному директору IWPR по Центральной Азии.
Размер заработной платы определяется в зависимости от навыков и опыта кандидата. Данная вакансия предусматривает прохождение испытательного срока.
Крайний срок подачи заявок – 12 марта 2019 года в 17.00 (GMT +6).
Начало работы – 1 апреля 2019-го.
Институт по освещению войны и мира ищет заинтересованного кандидата для работы над проектом IWPR по развитию новых медиа в Центральной Азии.
Данная должность включает в себя повседневное управление проектом IWPR, достижение всех целей и задач проекта, обеспечение своевременного и точного мониторинга и отчетности, надлежащей и эффективной связи с организациями-партнерами, бенефициарами и сотрудниками IWPR по Центральной Азии и донорских организаций.
Задачи и обязанности:
- разработать детальную стратегию и план практической работы над проектами;
- провести оценку потребностей проекта и управлять выполнением проектных работ;
- организовать проведение исследования о состоянии производства и потребления медиаконтента в республиках Центральной Азии, представить его результаты;
- разработать учебные блоки на новых носителях, включающие результаты произведенного исследования;
- наладить сотрудничество с партнерскими академическими учреждениями и средствами массовой информации / отдельными журналистами, государственными органами, привлекать их в качестве партнеров по проекту и оказывать им поддержку в рамках проекта;
- определить и нанять консультантов для проведения обучающих семинаров для партнеров и представителей СМИ;
- разработать, организовать и провести обучающие мероприятия для партнеров и работников СМИ;
- разрабатывать, организовывать и проводить другие мероприятия, в том числе медиамарафоны, конкурсы и медиашколы для ОГО и представителей СМИ.
Требования к кандидатам:
- высшее образование в области журналистики в аккредитованном учебном заведении;
- не менее чем трехлетний опыт работы в международных проектах, предпочтительно по развитию СМИ или в аналогичном секторе;
- опыт работы по производству и разработке контента по новым медиа;
- опыт проведения исследования по медиа;
- опыт организации и проведения мероприятий по развитию СМИ;
- опыт мониторинга хода реализации проекта;
- финансовый менеджмент;
- умение внедрять системы и процедуры;
- умение проектировать и реализовывать программы по медиа и развитию;
- работа над несколькими приоритетами в очень сжатые сроки;
- опыт управления персоналом с различными навыками и опытом.
Знания и навыки:
- глубокое понимание статуса СМИ, образования и журналистики в Центральноазиатском регионе;
- умение устанавливать и поддерживать контакты с представителями правительства, научных учреждений и СМИ;
- свободное владение русским языком в письменной и устной формах;
- свободное владение одним из языков Центральноазиатского региона желательно;
- свободное владение английским языком до уровня, необходимого для рабочего общения, отчетности и разговоров;
- креативность, проактивность и умение работать самостоятельно;
- способность мыслить системно;
- умение анализировать и распространять повествовательную информацию;
- умение составлять четкое, убедительное письменное содержание;
- внимание к деталям;
- сильные межличностные и коммуникативные навыки;
- навыки публичных выступлений.
Заинтересованные кандидаты могут отправить резюме с сопроводительным письмом и рекомендательными письмами с пометкой «Координатор проекта по ЦА» по электронному адресу iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net.
Документы принимаются до 17.00 (GMT +6) 12 марта 2019 года. Только наиболее подходящие кандидаты будут приглашены на собеседование.
Подробнее смотрите на сайте cabar.asia.
Источник: cabar.asia