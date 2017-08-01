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Как из занозы вырос кактус

1 августа 17
Теги: # ОФ «ПроМедиа»kaktus.mediazanoza.kg

Команда, придумавшая и создавшая информационно-мультимедийный портал Zanoza.kg, начинает работать на информационно-развлекательном портале Kaktus.media.

Как сообщают основатели сайта, название изменено по нескольким причинам. Главная из них – защита интересов читателей, рекламодателей и партнеров.

Определяющее значение имеет решение судьи Первомайского районного суда Бишкека Венеры Жаныбек кызы, которая недавно вынесла определение о запрете общественному фонду «ПроМедиа» использовать товарный знак Zanoza каким бы то ни было способом. Решение вступило в силу немедленно.

Судебные исполнители дали сайту 10 дней на добровольное исполнение решения суда. Основатели «ПроМедиа» заявили, что были и являются единственным учредителем сайта Zanoza.kg, но уважают закон.

Меняется не только название, но и концепция издания. Больше будет и развлекательно-образовательной информации. Сайт останется оперативным источником новостей.

Читатели, которые интересуются политикой, найдут интересную для себя информацию и пищу для размышлений на сайте Нарына Айыпа narynaiyp.com.

Аналитические материалы скоро можно будет читать на портале kaktakto.com, который сейчас находится в разработке.

Соучредитель сайта Дина Маслова написала на своей странице в Facebook:

— Давно пора расширять горизонты: искать аудиторию в других нишах, в других странах…

Мы хотели показать, что сайт – это люди, а не вывеска. Это команда, которая хочет и умеет работать и не собирается сдаваться…

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