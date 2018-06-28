Как освещать конфликто-чувствительные темы

ТОТ для медиатренеров из стран Центральной Азии прошел в Бишкеке.

28 июня завершился тренинг для тренеров по конфликто-чувствительной журналистике, на котором в течение десяти дней представители СМИ, гражданские журналисты, медиаэксперты и тренеры из стран Центральной Азии (Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана) смогли повысить свои знания по эффективным практикам, методам и технологиям подготовки и освещения конфликто-чувствительных тем.

«Основная ценность этого тренинга в том, что здесь представлены все государства Центральной Азии. Обычно мы работали с тремя – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Данный тренинг для меня – это опыт общения с коллегами из государств ЦА, возможность узнать что-то новое. Всегда приятно находиться среди своих коллег-специалистов, хочется всегда научиться новому», — отметил медиатренер ОО «Журналисты» Марат Токоев.

Основные сессии, сфокусированные на мастерстве тренера, проводил главный тренер TOT Питер Де Туа, журналист и медиатренер с опытом проведения тренингов по освещению конфликто-чувствительных тем в разных странах мира. Он поделился своим опытом по использованию инновационных подходов в обучении принципам эффективной интерактивной подготовки взрослых, а также работе с PR-специалистами и журналистами в освещении конфликто-чувствительных тем.

«Наша организация называется «Хома», что означает «перо». Мы занимаемся проведением различных тренингов. Я сам пишу много аналитических материалов на такие темы, но никогда не проводил тренинг на эту тему. Поэтому все материалы и доклады, сделанные здесь, хорошие, и будем использовать их на своих тренингах», — поделился медиаэксперт из Душанбе Раджабали Мараимов.

Одной из основных в программе тренинга была сессия по предотвращению экстремизма. Региональный советник проекта по конфликтологии Икбалжан Мирсаитов представил участникам исчерпывающую информацию о вопросах радикализма и экстремизма в государствах ЦА.

«Я человек, который давно пишет на тему экстремизма. Однако, когда я слушала эксперта, я понимала, что еще много чего не знаю. В принципе нам как журналистам не нужно так сильно углубляться в тему, так как для этого есть специалисты. А если смотреть как практикующий журналист, то, конечно, для себя и своей работы практикующего журналиста почерпнула многое», — сказала журналистка издания Total.kz из Астаны Айнур Коскина.

По ее словам, тренинг дает много полезной информации, но особо полезным отметила то, что участники научились способности договариваться.

«Если сам тренер не будет владеть этой техникой, то он не сможет научить. Работа в группах помогла нам осознать, насколько это важно – принимать решение сообща», — заметила журналистка.

В программе тренинга были также сессии по кибербезопасности, личной безопасности для журналистов и разработке цифровых стратегий, которые провели консультант по цифровой безопасности ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» Асомиддин Атоев и эксперт по предотвращению насильственного экстремизма Albany Associates Джем Томас.

«Сессии по информационной безопасности позволили мне какие-то вещи структурировать. Тренер смог, не нагружая лишней информацией, показать, как я могу обезопасить себя и свои источники», — подчеркнула директор Республиканского учебного центра медиакоммуникаций в Бишкеке Аделя Лаишева.

Основная цель ТОТ – оснащение медиатренеров из пяти стран ЦА навыками и знаниями, необходимыми для подготовки и проведения двух типов тренингов: для профессионалов СМИ по конфликто-чувствительной журналистике и для пресс-секретарей госведомств по созданию качественного контента на конфликто-чувствительные темы для соцсетей и мобильных мессенджеров.

«Ранее я участвовал в тренингах для тренеров, но по теме конфликто-чувствительной журналистики – впервые. Хотел бы особо подчеркнуть, что тренинг сопровождается интерактивом, практикой и фидбеками, это полезно. Опыт тренеров хороший, у каждого тренера свои опыт и метод преподавания. Кроме информации и знаний, я для себя беру и их тренерские качества – поведение, стиль и характер, работу с аудиторией и решение конфликтных вопросов. Мне понравился тренинг!» — рассказал журналист-редактор новостного портала Kloop.kg Элмурат Аширалиев.

Тренинг организован в рамках проекта «Содействие стабильности и миру в Центральной Азии», финансируемого Европейским союзом и реализуемого командой Интерньюс – Европа.

За дополнительной информацией можно обращаться к директору проекта Фарходу Рахматову по электронной почте frahmatov@internews.org или по тел. +996 (312) 98-68-80 (доб. 305).