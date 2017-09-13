Как правильно освещать выборы

СМИ Кыргызстана активно участвуют в освещении выборного процесса и агитационной работе в рамках предстоящих в октябре выборов президента.

Журналистам важно знать, что имеется утвержденное Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Положение об информировании избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов главы государства.

В этом документе, в частности, говорится, что:

— информирование избирателей осуществляют государственные органы, органы МСУ, избирательные комиссии, СМИ, интернет-издания, юридические и физические лица; — размещение на зданиях, помещениях предвыборных штабов кандидатов их изображений не является предвыборной агитацией; — публикация результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, является разновидностью информирования избирателей; — в последние 5 дней до голосования, а также в день голосования публикация в СМИ, интернет-изданиях опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований не допускается; — несоблюдение требований этого положения влечет за собой признание информационных материалов агитационными и ответственность перед действующим законодательством.

В положении подробно изложены порядок информирования о расходовании средств из фонда кандидата и публикации предварительных результатов и итоговых сведений о голосовании избирателей.

Полный текст положения смотрите здесь: