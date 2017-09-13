Как правильно освещать выборы
СМИ Кыргызстана активно участвуют в освещении выборного процесса и агитационной работе в рамках предстоящих в октябре выборов президента.
Журналистам важно знать, что имеется утвержденное Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Положение об информировании избирателей и иных участников избирательного процесса о ходе подготовки и проведения выборов главы государства.
В этом документе, в частности, говорится, что:
— информирование избирателей осуществляют государственные органы, органы МСУ, избирательные комиссии, СМИ, интернет-издания, юридические и физические лица;
— размещение на зданиях, помещениях предвыборных штабов кандидатов их изображений не является предвыборной агитацией;
— публикация результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, является разновидностью информирования избирателей;
— в последние 5 дней до голосования, а также в день голосования публикация в СМИ, интернет-изданиях опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований не допускается;
— несоблюдение требований этого положения влечет за собой признание информационных материалов агитационными и ответственность перед действующим законодательством.
В положении подробно изложены порядок информирования о расходовании средств из фонда кандидата и публикации предварительных результатов и итоговых сведений о голосовании избирателей.
Полный текст положения смотрите здесь: