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Как создать канал на WhatsApp

1 августа 19
Теги: WhatsAppбесплатные онлайн сервисымессенджеры

WhatsApp – один из самых популярных в мире мессенджеров для мгновенного обмена сообщениями. Им пользуются более миллиарда человек.

Можно открыть каналы, аналогичные тем, которые есть у Telegram. Это стало возможным благодаря функции для групповых чатов Broadcast Only. Сообщения в этом чате может отправлять только администратор группы.

Broadcast Only включена и доступна пользователям по всему миру. Чтобы активировать ее, необходимо зайти во вкладку «Информация о группе», нажать на «Настройки группы», затем на «Отправить сообщения», где следует выбрать пункт «Только администраторы».

Советник по онлайн Интерньюс в Кыргызстане Валентина Галич в своем видеоруководстве показывает, как создать WhatsApp-канал.

 

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