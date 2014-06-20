Как защитить свои сайты, не имея достаточных ресурсов

Советы эксперта в области цифровой безопасности из Мексики.

Хорхе Луис Сьерра, отмеченный наградами мексиканский журналист-расследователь, редактор и эксперт, в своей статье рассказывает, как журналисты, не обладая необходимыми ресурсами, могут защитить свои сайты.

Противники независимых журналистов теперь используют арсенал электронных инструментов для нападения на новостные сайты. Так поступают агенты авторитарных правительств, коррумпированных частных компаний и преступных организаций. Все эти силы хотят заставить замолчать независимых репортеров и подавить любую попытку разоблачения случаев коррупции, халатности или нарушения прав человека.

Отражение таких кибератак – дело дорогостоящее, иногда неподъемное для небольших онлайн-редакций, не имеющих достаточно ресурсов, чтобы заключить контракт со специализирующимися в области кибербезопасности фирмами или нанять консультантов по информационной безопасности. Но без технической поддержки независимые новостные сайты очень уязвимы.

Трудно защитить новостной сайт, если у вас нет знаний в этой области. К сожалению, многие журналисты не знают, что делать в случае атаки на сайт. В технической безопасности, как правило, лучше разбираются разработчики, компьютерные инженеры и хакеры, а не журналисты. Было бы замечательно, если бы университеты, готовящие журналистов по всему миру, решили добавить в свои программы обучение кибербезопасности. Однако на данный момент приходится признать, что мы не готовы к столкновению с кибератаками.

Обладающие низким бюджетом и небольшим количеством ресурсов независимые новостные сайты должны научиться самостоятельно устанавливать настройки безопасности или искать программистов, которые согласятся предоставить безвозмездную помощь.

Есть и хорошая новость: довольно много профессионалов в области кибербезопасности согласны бесплатно помогать оказавшимся в сложной ситуации независимым журналистам, и редакции могут воспользоваться их предложениями.

Вы можете получить помощь проекта Information Safety and Capacity Project (Вашингтон, округ Колумбия) – некоммерческой организации, оказывающей техническую поддержку онлайн-изданиям.

Редакции новостных веб-сайтов на арабском, русском, испанском и английском языках могут подавать заявки на тренинги по информационной безопасности.

Также вы можете обратиться за помощью к новой организации Security Without Borders, созданной хакерами и специалистами по кибербезопасности, которые согласны тратить свое время на поддержку журналистов и правозащитников, нуждающихся в помощи в области онлайн-безопасности.

Несколько лет назад канадская некоммерческая организация eQualit.ie запустила платформу Deflect, цель которой – помочь новостным веб-сайтам и сайтам, ориентированным на защиту прав человека, противостоять распределенным атакам на отказ в обслуживании (DDoS). В ходе таких атак на серверы веб-сайтов отправляется большое количество запросов на доступ.

Это происходит до тех пор, пока сайт не рухнет и не станет недоступным. Регистрация на Deflect бесплатная, а сервисы предлагаются на нескольких языках, включая испанский, арабский, персидский и русский. Deflect также предлагает бесплатные хостинг и сертификаты безопасности для сайтов, созданных на WordPress.

Вы также можете запросить помощь Google через Google Shield Project, цель которого – защита новостных сайтов и журналистов от DDoS-атак. Такая поддержка предоставляется бесплатно для независимых медиа и включает аналитику в реальном времени и поддержку сертификатов безопасности. Ресурс дает возможность зарегистрировать несколько сайтов в одном аккаунте.

Вдобавок к поддержке этих организаций журналистам нужно также ознакомиться с тем, какие шаги им следует предпринимать для предотвращения кибератак. Маловероятно, что в одночасье вы станете разбираться в этом вопросе на уровне разработчиков, но стоит приложить все усилия и ознакомиться с основами безопасности, чтобы подготовиться к тому, что делать в случае DDoS-атак.

Базовые меры по обеспечению кибербезопасности новостных сайтов включают следующие советы:

— Размещайте сайты на выделенных серверах, а не на серверах с общим доступом. Это защитит вас от хакеров, которые могут использовать уязвимость одного веб-сайта для атаки на другой сайт, размещенный на том же сервере.

— Получите сертификат безопасности и уникальный IP-адрес (их можно бесплатно получить на Deflect или Project Google Shield). Сертификаты безопасности шифруют информацию между браузерами пользователей и вашим сервером, а уникальный IP-адрес улучшает стабильность вашего сайта.

— Установите брандмауэры веб-приложений на все компьютеры вашей редакции. Используйте сильную программу-антивирус для каждого устройства.

— Используйте надежные пароли. Для генерации таких паролей можно использовать инструменты, подобные этому.

— Обновляйте все части программного обеспечения, которое использует ваш веб-сайт.

— Если ваш сайт расположен на платформе WordPress, убедитесь, что другие пользователи не видят страницу входа на ваш сайт. Кроме того, для обеспечения безопасности расположенных на WordPress сайтов необходимы следующие шаги: убрать metatag generator, настроить ваш логин-адрес и удалить с вашего сайта любую информацию о том, какую версию WordPress вы используете.

— Рекомендуется использовать короткие URL-адреса для публикующегося на вашем сайте контента. Хакеры часто используют длинные URL-адреса, чтобы получить доступ к каталогу файлов веб-сайтов, что позволяет им стирать домашние страницы и уничтожать информацию.

— Не допускайте, чтобы файлы веб-сайта сохранялись в общедоступных местах, в частности, такие как readme.html, readme.txt, wp-config.php, wp-includes и .htaccess. Этот простой шаг поможет предотвратить многие атаки на сайт.

— Настройте ежедневное резервное копирование вашего веб-сайта. Если кибератака будет успешной и база данных вашего сайта будет заражена, вы сможете загрузить чистую копию, пока занимаетесь обезвреживанием атаки.

— Не используйте незащищенный Wi-Fi для доступа к вашему веб-сайту.

Здесь можно ознакомиться с работой Хорхе Луиса Сьерры по стипендиальной программе ICFJ Knight.

Источник: ijnet.org