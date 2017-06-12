Как журналистам освещать выборы

Интерньюс в Кыргызстане совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов и Международным фондом избирательных систем (IFES) при содействии ЮСАИД провел в Бишкеке двухдневный семинар для журналистов «Методика освещения избирательного процесса».

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова, выступая перед участниками семинара, заявила:

— К счастью, в республике создана конкурентная среда, которая дает возможность развиваться. При этом важно, чтобы политическая борьба была честной и не подрывала основы демократии.

Директор Представительства Интерньюс в КР Элина Каракулова подчеркнула, что предстоящие выборы важны для страны, и выразила надежду на то, что осенью пройдут честные и свободные президентские выборы.

— Это проверка государства на прочность и возможность консолидации общества. СМИ в этом процессе играют важную роль, особенно предоставляя равный доступ конкурирующим силам, чтобы не было перекосов, которые могут привести к каким-то конфликтным ситуациям, — добавила она.

Директор Представительства IFES в Бишкеке Рената Левовски отметила:

— Главный принцип организации выборов – это качественное и своевременное информирование избирателей. Важно, как СМИ подготовят и просветят население. Прямая обязанность журналистов – рассказать избирателям, где они могут голосовать и как, дать им возможность оценить множество различных платформ политиков и сделать свой выбор.

Заместитель председателя ЦИК Атыр Абдрахматова сказала, что на сегодня именно журналисты формируют общественное мнение, так как у каждого СМИ имеются свои аудитория, читатели и зрители, которые стопроцентно им доверяют.

Двадцать журналистов из столичных и региональных СМИ ознакомились с особенностями выборного законодательства, моделью выборной системы в стране, принципами работы ЦИК и территориальных избирательных комиссий.

Центризбирком презентовал все стадии избирательного процесса и детально представил день голосования.

Участники семинара получили практические навыки работы по агитации, различению скрытой рекламы и заказных материалов.

Приглашенные медиаэксперты поделились с ними опытом предыдущих выборов и указали на наиболее часто встречающиеся ошибки при их освещении. Представлены примеры черного пиара, фейковой информации как инструментов ведения информационной войны на выборах.

Журналистам рассказали о необходимости правильной работы с источниками информации в социальных сетях, противодействии недостоверным данным и особенностях освещения выборного процесса в новостных программах.

Особое внимание уделено правовым аспектам медийного освещения выборов. Сотрудников СМИ предостерегли от возможных ошибок, которые могут привести к судебным разбирательствам на крупные суммы исков.

В качестве основных тренеров на семинар привлекли известных юристов и медиаэкспертов:

Атыр Абдрахматова – тренер с 15-летним опытом в области юриспруденции, имеющая большой стаж работы на государственной службе и в правозащитном секторе. С 2003 года участвовала в выборных процессах различного уровня, была кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша и Бишкекского городского кенеша. Также работала в области развития парламентаризма, улучшения законодательства в сфере выборов, парламентаризма, прав на свободу объединений и проведения мирных собраний, конфликта интересов на государственной службе, расширения прав потребителей информации КТРК и их участия в улучшении контента. Принимала участие в мониторинге реформы милиции и выработке рекомендаций по изменению подходов к ее работе.

Александр Орехов – эксперт в области конституционного и избирательного законодательства. Был членом конституционного совещания 2010 года. С 2011-го член рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

Преподает в Кыргызско-Российском Славянском университете (КРСУ) и Американском университете Центральной Азии (АУЦА) и является автором методических и учебных пособий по избирательному процессу.

Хэл Фостер (Hal Foster) на протяжении долгих лет является журналистом газет Los Angeles Times, Portland Oregonian и Post-Intelligencer. В разные годы был редактором или руководителем последних двух изданий. Провел девять лет в Японии, будучи журналистом изданий Pacific Stars & Stripes и Asahi Evening News. Преподавал журналистику в Государственном университете Сэма Хьюстона в Техасе, университете Оубурн в Алабаме, университете Аляски в США, а также в двух университетах на Украине и в двух университетах в Казахстане. Имеет степень доктора в журналистике, полученную в университете Северной Каролины.

Гульнура Торалиева – международный медиатренер, исследователь и преподаватель с более чем 10-летним опытом обучения для журналистов и специалистов по связям с общественностью в странах Центральной Азии, Европе и США. Имеет степень магистра по научной журналистике City University London в Великобритании. В 2013 году получила степень кандидата филологических наук. Работала руководителем пресс-службы правительства КР, советником первого вице-премьер-министра, директором Академии ОБСЕ в Бишкеке, руководила факультетом журналистики и массовых коммуникаций АУЦА, а также программами развития СМИ, верховенства права, прав человека, местного развития и образования.

Алтынай Исаева – юрист ОФ «Институт медиа полиси», работает в сфере медиаправа пять лет. Специализируется по вопросам правового регулирования деятельности СМИ и журналистов, доступа к информации, ответственности журналистов, защиты источника информации, аккредитации журналистов. Проводила тренинги для практикующих журналистов, студентов факультета журналистики вузов, а также выступала сотренером в тренингах по журналистским расследованиям.